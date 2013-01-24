الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

4K UHD‏، LED‏، Smart TV

65PUT7805/56
  • اكتشف أبعادًا جديدة مع Alexa وAmbilight. اكتشف أبعادًا جديدة مع Alexa وAmbilight. اكتشف أبعادًا جديدة مع Alexa وAmbilight.
    -{discount-value}

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    65PUT7805/56

    اكتشف أبعادًا جديدة مع Alexa وAmbilight.

    أضِف بعدًا جديدًا إلى تجربة المشاهدة. يأتي هذا التلفزيون الذكي من Philips مزوّدًا بميزة Alexa المضمّنة، لتتمكّن من التحكّم به باستخدام صوتك. بالإضافة إلى ذلك، تحضّر ميزة Ambilight الأجواء للأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. أما جودة الصور فتضاهي جمال المحتوى الذي تحبّه. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    اكتشف أبعادًا جديدة مع Alexa وAmbilight.

    أضِف بعدًا جديدًا إلى تجربة المشاهدة. يأتي هذا التلفزيون الذكي من Philips مزوّدًا بميزة Alexa المضمّنة، لتتمكّن من التحكّم به باستخدام صوتك. بالإضافة إلى ذلك، تحضّر ميزة Ambilight الأجواء للأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. أما جودة الصور فتضاهي جمال المحتوى الذي تحبّه. إكتشف كلّ المميزات

    اكتشف أبعادًا جديدة مع Alexa وAmbilight.

    أضِف بعدًا جديدًا إلى تجربة المشاهدة. يأتي هذا التلفزيون الذكي من Philips مزوّدًا بميزة Alexa المضمّنة، لتتمكّن من التحكّم به باستخدام صوتك. بالإضافة إلى ذلك، تحضّر ميزة Ambilight الأجواء للأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. أما جودة الصور فتضاهي جمال المحتوى الذي تحبّه. إكتشف كلّ المميزات

    4K UHD‏، LED‏، Smart TV

    اكتشف أبعادًا جديدة مع Alexa وAmbilight.

    أضِف بعدًا جديدًا إلى تجربة المشاهدة. يأتي هذا التلفزيون الذكي من Philips مزوّدًا بميزة Alexa المضمّنة، لتتمكّن من التحكّم به باستخدام صوتك. بالإضافة إلى ذلك، تحضّر ميزة Ambilight الأجواء للأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. أما جودة الصور فتضاهي جمال المحتوى الذي تحبّه. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل 4k-ultra-hd

      اكتشف أبعادًا جديدة مع Alexa وAmbilight.

      تلفزيون LED ذكي بدقة 4K وميزة HDR

      • 164 سم (65 بوصة)
      • DOLBY VISION وDOLBY ATMOS
      • دعم تنسيقات HDR الأساسية
      • محرك P5 Perfect Picture
      محرك P5 من Philips. عرض مثالي، مهما كان المصدر.

      محرك P5 من Philips. عرض مثالي، مهما كان المصدر.

      يوفر محرك P5 Perfect Picture من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. يبدو التباين واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة لدرجة أنه لن يغيب نظرك عن الكرة مهما كانت المباراة سريعة.

      Dolby Vision وDolby Atmos. صوت وصورة بجودة سينمائية.

      Dolby Vision وDolby Atmos. صوت وصورة بجودة سينمائية.

      يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.

      سحر Ambilight. حصريًا من Philips.

      سحر Ambilight. حصريًا من Philips.

      مع Ambilight من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.

      تلفزيون ذكي بنظام Saphi. الطريقة الذكية للاستمتاع بتلفزيونك.

      تلفزيون ذكي بنظام Saphi. الطريقة الذكية للاستمتاع بتلفزيونك.

      إن SAPHI عبارة عن نظام تشغيل سريع وسهل الاستخدام، يمكّنك من الاستمتاع باستخدام التلفزيون الذكي من Philips إلى أقصى حد. استمتع بإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة ومستندة إلى الرموز. انتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة لتطبيقات التلفزيون الذكي من Philips، بما فيها YouTube وNetflix، والمزيد غيرها.

      الوصول بزر واحد إلى التطبيقات، بما فيها Netflix وPrime Video.

      الوصول بزر واحد إلى التطبيقات، بما فيها Netflix وPrime Video.

      SAPHI هو نظام تشغيل سريع وسهل للاستمتع باستخدام التلفزيون الذكي من Philips إلى أقصى حد. استمتع بجودة صور رائعة وإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز. شغِّل تلفزيونك بسهولة، وانتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة للتلفزيون الذكي من Philips، بما فيها YouTube وNetflix وAmazon Prime Video.

      ميزة Alexa مضمّنة. صوتك هو جهاز التحكّم عن بُعد.

      ميزة Alexa مضمّنة. صوتك هو جهاز التحكّم عن بُعد.

      أصبح بإمكانك استخدام صوتك للتحكّم بالتلفزيون الذكي من Philips. يمكنك أن تطلب من Alexa تبديل القنوات أو التبديل إلى وحدة التحكّم بالألعاب أو التحكّم بالأجهزة المنزلية الذكية مثل الأضواء ومنظّم الحرارة. يمكنك القيام بكل ذلك والمزيد أيضًا باستخدام Alexa.

      تلفزيون LED بدقة 4K UHD. ألوان غنية، تفاصيل رائعة.

      مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.

      يعمل مع Google Assistant

      أصبح بإمكانك التحكّم بالتلفزيون بنظام Saphi عبر أجهزة Google، مثل Google Home وGoogle Nest وGoogle Nest mini. شاهد المحتويات المفضّلة وشغّلها على التلفزيون بنظام Saphi عبر أجهزة Google.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        إصدار Ambilight
        من 3 جوانب
        ميزات Ambilight
        • Ambilight+Hue مضمّن
        • تأقلم مع لون الجدار
        • وضع ضوء الاسترخاء
        • وضع الألعاب
        • موسيقى Ambilight

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        دقة اللوحة
        3840‏x‏2160
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        محرك Pixel
        محرك P5 Perfect Picture
        تحسين الصورة
        • Ultra Resolution
        • HDR10+‎
        • Dolby Vision
        • HLG (معيار Hybrid Log Gamma)

      • تفاعل المستخدم

        جهاز تحكم عن بُعد
        مع لوحة مفاتيح

      • ميزات Smart TV

        تفاعل المستخدم
        • SimplyShare
        • انعكاس الشاشة
        البرنامج
        • Pause TV
        • تسجيل USB*
        تطبيقات SmartTV*
        • متاجر الفيديو عبر الإنترنت
        • مستعرض الإنترنت المفتوح
        • TV on Demand
        • YouTube
        • Netflix TV
        سهولة التجهيز
        • أجهزة الكشف التلقائي من Philips
        • معالج تثبيت الشبكة
        • معالج الإعدادات المساعد
        سهولة الاستخدام
        • زر القائمة الذكية الشامل
        • دليل المستخدم على الشاشة
        برنامج ثابت قابل للترقية
        • معالج الترقية التلقائية للبرنامج الثابت
        • برنامج ثابت قابل للترقية بواسطة USB
        • ترقية برنامج ثابت عبر الإنترنت
        تعديلات تنسيق الشاشة
        • شاشة عريضة
        • أساسي - تعبئة الشاشة
        • الاحتواء ضمن الشاشة
        • متقدّم - نقل
        • تكبير/تصغير، تمديد
        المساعد الصوتي*
        • ميزة Alexa من Amazon مضمّنة
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • الصوت

        قوة الإخراج (RMS)
        20 واط
        تحسين الصوت
        • معادل صوت بـ 5 نطاقات
        • صوت بالذكاء الاصطناعي
        • حوار واضح
        • Dolby Atmos
        • تحسين الجهير من Dolby
        • ضبط مستوى الصوت من Dolby
        • الوضع الليلي
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر صوت 10 واط (عدد 2) بنطاق كامل

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        3
        عدد USB
        2
        اتصالات لاسلكية
        • نطاق مزدوج
        • Bluetooth 4.2
        • Wi-Fi 802.11n‏، 2x2، نطاق مزدوج
        توصيلات أخرى
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • خرج سماعة الرأس
        • CVBS+إدخال صوت يمين/يسار
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        HDCP 2.3
        نعم، على كل HDMI

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • WMV9/VC1
        • VP9
        • HEVC‏ (H.265)
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SSA
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.ASS
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • صورة بنطاق 360 درجة
        • HEIF

      • دقة الشاشة المعتمدة

        إدخالات الكمبيوتر على كل منافذ HDMI
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • دعم HDR‏، HDR10/ HLG
        إدخالات فيديو على كل منافذ HDMI
        • دقّة 4K UHD تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • دعم HDR
        • HDR10/HLG ‏(معيار Hybrid Log Gamma)
        • HDR10+/Dolby Vision

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        دعم MPEG
        • MPEG2
        • MPEG4
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        تلتيكست
        1000 صفحة تشعبية
        دعم HEVC
        نعم

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 110-240 فولت، 50‏/60 هرتز
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 إلى 35 درجة مئوية
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        • وضع Eco

      • الأبعاد

        عرض العلبة
        1600,0  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        995,0  ملليمترًا
        عمق العلبة
        170  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1459  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        850  ملليمترًا
        تعيين العمق
        86,4  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1459  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        886  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        275  ملليمترًا
        وزن المنتج
        27.0  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        27,4  كلغ
        الوزن مع التغليف
        32,8  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        400 x‏ 200 ملم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • تختلف العروضات التي يقدّمها تطبيق Smart TV بحسب طراز التلفزيون والبلد. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/smarttv.
          • يمكن التسجيل على جهاز USB للقنوات الرقمية فقط، وقد تكون التسجيلات مقيّدة بحماية البث من النسخ (CI+‎). بالإضافة إلى ذلك، قد تُطيّق قيود خاصة بالبلد والقناة.
          • إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو للشركات التابعة لها. يتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
          • يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة تلفزيون Philips التي تعمل بنظام التشغيل Android O (8)‎ أو إصدارات أحدث. يتوفر GA بلغات وبلدان محددة. سيتم توسيع قائمة اللغات/البلدان المدعومة مع مرور الوقت. للاطّلاع على أحدث قائمة للغات والبلدان المعتمدة، يرجى الاتصال بخدمة المستهلك لدينا.