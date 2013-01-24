العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريتان AAA
- حامل التثبيت على الطاولة
- سلك الطاقة
- دليل البدء السريع
- كتيّب المسائل القانونية والأمان
اكتشف أبعادًا جديدة مع Alexa وAmbilight.
أضِف بعدًا جديدًا إلى تجربة المشاهدة. يأتي هذا التلفزيون الذكي من Philips مزوّدًا بميزة Alexa المضمّنة، لتتمكّن من التحكّم به باستخدام صوتك. بالإضافة إلى ذلك، تحضّر ميزة Ambilight الأجواء للأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. أما جودة الصور فتضاهي جمال المحتوى الذي تحبّه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اكتشف أبعادًا جديدة مع Alexa وAmbilight.
أضِف بعدًا جديدًا إلى تجربة المشاهدة. يأتي هذا التلفزيون الذكي من Philips مزوّدًا بميزة Alexa المضمّنة، لتتمكّن من التحكّم به باستخدام صوتك. بالإضافة إلى ذلك، تحضّر ميزة Ambilight الأجواء للأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. أما جودة الصور فتضاهي جمال المحتوى الذي تحبّه. إكتشف كلّ المميزات
اكتشف أبعادًا جديدة مع Alexa وAmbilight.
أضِف بعدًا جديدًا إلى تجربة المشاهدة. يأتي هذا التلفزيون الذكي من Philips مزوّدًا بميزة Alexa المضمّنة، لتتمكّن من التحكّم به باستخدام صوتك. بالإضافة إلى ذلك، تحضّر ميزة Ambilight الأجواء للأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. أما جودة الصور فتضاهي جمال المحتوى الذي تحبّه. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اكتشف أبعادًا جديدة مع Alexa وAmbilight.
أضِف بعدًا جديدًا إلى تجربة المشاهدة. يأتي هذا التلفزيون الذكي من Philips مزوّدًا بميزة Alexa المضمّنة، لتتمكّن من التحكّم به باستخدام صوتك. بالإضافة إلى ذلك، تحضّر ميزة Ambilight الأجواء للأفلام أو الموسيقى أو الألعاب. أما جودة الصور فتضاهي جمال المحتوى الذي تحبّه. إكتشف كلّ المميزات
يوفر محرك P5 Perfect Picture من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. يبدو التباين واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة لدرجة أنه لن يغيب نظرك عن الكرة مهما كانت المباراة سريعة.
يشير دعم تنسيقات الصوت والفيديو المتميّزة من Dolby إلى أن محتوى HDR الذي تشاهده سيتميّز بصوت وصورة حقيقيين إلى حد مذهل. فسواء أكنت تشاهد أحدث مسلسل يتم بثه، أم مجموعة أقراص Blu-Ray، ستستمتع بالتباين والسطوع والألوان التي تعكس نوايا المخرج الأساسية. ويمكنك أن تسمع صوتًا واسعًا بكل تفاصيله وبنقاء وعمق.
مع Ambilight من Philips، ستبدو كل لحظة أقرب. تستجيب أضواء LED الذكية المتوفرة حول حافة التلفزيون للحركة على الشاشة وتُصدر وهجًا غامرًا وآسرًا بكل بساطة. اختبره مرة واحدة وستستغرب كيفية الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون بدونه.
إن SAPHI عبارة عن نظام تشغيل سريع وسهل الاستخدام، يمكّنك من الاستمتاع باستخدام التلفزيون الذكي من Philips إلى أقصى حد. استمتع بإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة ومستندة إلى الرموز. انتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة لتطبيقات التلفزيون الذكي من Philips، بما فيها YouTube وNetflix، والمزيد غيرها.
SAPHI هو نظام تشغيل سريع وسهل للاستمتع باستخدام التلفزيون الذكي من Philips إلى أقصى حد. استمتع بجودة صور رائعة وإمكانية وصول بزر واحد إلى قائمة واضحة مستندة إلى الرموز. شغِّل تلفزيونك بسهولة، وانتقل بسرعة إلى التطبيقات الشائعة للتلفزيون الذكي من Philips، بما فيها YouTube وNetflix وAmazon Prime Video.
أصبح بإمكانك استخدام صوتك للتحكّم بالتلفزيون الذكي من Philips. يمكنك أن تطلب من Alexa تبديل القنوات أو التبديل إلى وحدة التحكّم بالألعاب أو التحكّم بالأجهزة المنزلية الذكية مثل الأضواء ومنظّم الحرارة. يمكنك القيام بكل ذلك والمزيد أيضًا باستخدام Alexa.
مع دقة أفضل بأربع مرات من دقة Full HD التقليدية، تضيء Ultra HD شاشتك مع أكثر من 8 ملايين بكسل وتقنية التحسين Ultra Resolution Upscaling الفريدة التي نقدّمها. اختبر جودة صور محسّنة بغض النظر عن المحتوى الأصلي واستمتع بعرض أوضح مع مستوى استثنائي من العمق والتباين والحركة الطبيعية والتفاصيل الحيوية.
أصبح بإمكانك التحكّم بالتلفزيون بنظام Saphi عبر أجهزة Google، مثل Google Home وGoogle Nest وGoogle Nest mini. شاهد المحتويات المفضّلة وشغّلها على التلفزيون بنظام Saphi عبر أجهزة Google.
Ambilight
الصورة/الشاشة
تفاعل المستخدم
ميزات Smart TV
المعالجة
الصوت
إمكانية الاتصال
تطبيقات الوسائط المتعددة
دقة الشاشة المعتمدة
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الطاقة
الأبعاد
الملحقات