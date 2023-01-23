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تلفزيون Ambilight بدقة 4K

75PUT8808/56
  • تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات. تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات. تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات.
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    LED تلفزيون Ambilight بدقة 4K

    75PUT8808/56

    تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات.

    إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون Ambilight بدقة 4K هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات

    LED تلفزيون Ambilight بدقة 4K

    تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات.

    إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون Ambilight بدقة 4K هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات

    تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات.

    إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون Ambilight بدقة 4K هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات

    LED تلفزيون Ambilight بدقة 4K

    تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات.

    إليك التلفزيون الذكي من Philips. سيحسن تلفزيون Ambilight بدقة 4K هذا متعة المشاهدة المنزلية! ستحصل على جودة صورة مبهرة، وكل التطبيقات التي تريدها، والألعاب الرائعة. يمكنك كذلك إضافة مكبر صوت عمودي أو مكبرات صوت وإنشاء جهاز العرض السينمائي المنزلي المثالي لك إكتشف كلّ المميزات

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      تلفزيون Ambilight بدقة 4K من Philips مزود بكل الميزات.

      تلفزيون Ambilight بدقة 4K

      • 189 سم (75 بوصة)، تلفزيون Ambilight
      • محرك P5 Picture ‏-120 هرتز
      • دعم تنسيقات HDR الأساسية
      • Google TV™
      المزود بـ Dolby Vision وDolby Atmos.

      المزود بـ Dolby Vision وDolby Atmos.

      بفضل Dolby Vision وDolby Atmos، ستبدو صورة أفلامك وبرامجك وألعابك وصوتها مذهلين. شاهد الصور كما أراد أن تراها المخرج، فلا يخيب ظنّك بسبب المشاهد الداكنة جدًا! اسمع كل كلمة بوضوح، واختبر التأثيرات الصوتية وكأنك في قلب الحدث.

      النظام المنزلي اللاسلكي من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi

      النظام المنزلي اللاسلكي من Philips المشغّل بواسطة DTS Play-Fi

      ستحصل على صوت تلفزيون رائع وواضح بعد شراء المنتج مباشرة. إذا أردت المزيد، فسيتيح لك نظام الصوت المنزلي اللاسلكي من Philips المزوّد بتقنية DTS Play-Fi الاتصال بمكبرات الصوت العمودية المتوافقة ومكبرات الصوت اللاسلكية في كل أنحاء منزلك في غضون ثوانٍ. يمكنك حتى ابتكار نظام صوت محيط بميزة المسرح المنزلي باستخدام تلفزيون Philips كمكبر صوت مركزي.

      التلفزيون ذو الشكل الرائع. محرك P5 picture من Philips.

      يوفر محرك P5 من Philips صورة بروعة المحتوى الذي تحبه. تحتوي التفاصيل على المزيد من العمق إلى حد كبير. تبدو الألوان زاهية والبشرة طبيعية في الوقت نفسه. أما التباين فيبدو واضحًا لدرجة أنك ستشعر بكل التفاصيل، والحركة سلسة بطريقة مثالية.

      لتبدأ اللعبة! 120 هرتز. معدل التحديث المتغير (VRR)، وFreeSync، ومدة التأخر المنخفضة للغاية.

      يسمح لك تلفزيون Ambilight مع HDMI 2.1 بالاستفادة إلى أقصى حد من معدّات الألعاب من الجيل التالي بفضل اللعب العالي الاستجابة والرسومات السلسة. تمكّن من القفز أو الدوران في مساحة ضيّقة أو الانحراف عبر المنعطفات! وهو يدعم كذلك كلا من VRR وFreesync. فيما يعزز وضع الألعاب مع ميزة Ambilight الأجواء الحماسية.

      الترفيه الذي تحبه، مع بعض المساعدة من Google.

      ما الذي تريد مشاهدته؟ يجمع تلفزيون Google الأفلام والبرامج وغيرها من التطبيقات والاشتراكات وينظّمها ك فقط. ستحصل على اقتراحات استنادًا إلى ما يعجبك، ويمكنك حتى استخدام تطبيق Google TV على هاتفك لتحرير قائمة المشاهدة في أثناء التنقل.

      المواصفات التقنية

      • Ambilight

        إصدار Ambilight
        من 3 جوانب
        ميزات Ambilight
        • تأقلم مع لون الجدار
        • وضع ضوء الاسترخاء
        • وضع الألعاب
        • موسيقى Ambilight
        • AmbiWakeup
        • AmbiSleep
        • Ambilight Aurora

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        معدل التحديث الأصلي
        120  هرتز
        محرك الصورة
        محرك P5 Perfect Picture
        تحسين الصورة
        • Micro Dimming Pro
        • سلسلة ألوان واسعة بنسبة 90% DCI/P3
        • HDR10+‎
        • Dolby Vision
        • جاهز لاستخدام CalMAN
        • الحركة المثالية الطبيعية
        • HLG (معيار Hybrid Log Gamma)

      • دقة الشاشة

        معدل تحديث الدقة
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 640×480 - ‏60 هرتز
        • 720 بكسل، 50 هرتز، 60 هرتز
        • 1920×1080 بكسل، 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50هرتز
        • 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز.
        • 2560×1440، ‏60 هرتز، 120هرتز
        • 3840×2160 بكسل، 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50هرتز
        • 60 هرتز، 100 هرتز، 120 هرتز.

      • تلفزيون Android

        نظام التشغيل
        Google TV™
        حجم الذاكرة (Flash)
        32 جيجابايت*
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • أفلام Google play*
        • بحث في Google
        • YouTube
        • Netflix
        • Amazon Prime Video
        • Disney+‎
        • YouTube Music
        • تطبيق للياقة البدنية
        سحابة الألعاب
        • Geforce Now
        • Stadia

      • المعالجة

        قوة المعالجة
        رباعي النواة

      • ميزات Smart TV

        جهاز تحكم عن بُعد
        مع صوت
        المساعد الصوتي*
        • مساعد Google مضمّن
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع ميكروفون
        • إمكانية التشغيل مع Alexa

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        DVB-T/T2
        تشغيل الفيديو
        • PAL
        • SECAM
        دليل برامج التلفزيون*
        دليل البرامج الإلكتروني لمدة 8 أيام
        مؤشر قوة الإشارة
        نعم
        دعم HEVC
        نعم

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        220 - 240 فولط، 50/60 هرتز
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,3 واط
        ميزات توفير الطاقة
        • مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
        • كتم صوت الصورة (للراديو)
        • وضع Eco
        • مستشعر الضوء

      • الصوت

        برنامج ترميز
        • DTS:X
        • Dolby Digital MS12 V2.6.1
        قوة الإخراج (RMS)
        50 واط
        تكوين مكبر الصوت
        مكبر صوت 20 واط (عدد 2) بنطاق كامل + مضخم صوت 10 واط
        تحسين الصوت
        • صوت بالذكاء الاصطناعي
        • حوار واضح
        • Dolby Atmos
        • تحسين الجهير من Dolby
        • ضبط مستوى الصوت من Dolby
        • الوضع الليلي
        • ذكاء اصطناعي EQ
        • DTS Play-Fi
        • تخصيص الصوت Mimi
        • معايرة الغرفة

      • إمكانية الاتصال

        عدد توصيلات HDMI
        4
        عدد USB
        2
        الاتصال اللاسلكي
        • Wi-Fi 802.11ac‏، 2x2، نطاق مزدوج
        • Bluetooth 5.0
        ميزات HDMI
        • 4K
        • قناة إرجاع الصوت
        HDMI ARC
        نعم على HDMI2
        ميزات HDMI 2.1
        • eARC على HDMI 2
        • دعم eARC/‏VRR/‏ALLM
        • معدل بيانات 48 جيجابت في الثانية كحد أقصى
        HDCP 2.3
        نعم، على كل HDMI
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • المرور عبر جهاز التحكم عن بعد
        • التحكم في صوت النظام
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC من أجل تلفزيون/مكبر صوت عمودي من Philips
          HDMI-CEC خاص بـتلفزيون/ مكبر صوت عمودي من Philips
        • إعداد خارجي عبر واجهة مستخدم التلفزيون
          إعداد مكبر صوت عمودي خارجية عبر واجهة مستخدم التلفزيون
        توصيلات أخرى
        • Ethernet-LAN RJ-45
        • إخراج الصوت الرقمي (ضوئي)
        • خرج سماعة الرأس

      • ميزات فيديو HDMI مدعومة

        أجهزة الألعاب
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • Dolby Vision Game
        • AMD FreeSync Premium
        HDMI 1/2
        • عرض نطاق ترددي كامل 2.1 عبر تقنية HDMI بسرعة 48 جيجابت في الثانية
        • حتى دقة 4K، ‏120 هرتز
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+‎
        • HLG

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تنسيقات تشغيل الفيديو
        • الحاويات: AVI وMKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC‏ (H.265)
        • AV1
        تنسيقات الترجمات المعتمدة
        • ‎.SMI
        • ‎.SRT
        • ‎.SSA
        • ‎.SUB
        • ‎.TXT
        • ‎.ASS
        تنسيقات تشغيل الموسيقى
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        • FLAC
        تنسيقات تشغيل الصورة
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • صورة بنطاق 360 درجة
        • HEIF

      • الأبعاد

        عمق العلبة
        tbc  ملليمترًا
        ارتفاع العلبة
        tbc  ملليمترًا
        عرض العلبة
        tbc  ملليمترًا
        تعيين العمق
        84,0  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        350,0  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        960,0  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        1032,0  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1671,0  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1671,0  ملليمترًا
        المسافة بين حاملَين
        808,0/1449,0  ملليمترًا
        وزن المنتج
        32,1  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        32.7  كلغ
        الوزن مع التغليف
        41.6  كلغ
        أبعاد أداة التركيب على الحائط
        ‎300 x 300 مم

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريتان AAA
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • سلك الطاقة
        • دليل البدء السريع
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريتان AAA
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • سلك الطاقة
      • دليل البدء السريع
      • كتيّب المسائل القانونية والأمان

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          • يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
          • تختلف عروض Android App باختلاف البلد. للحصول على مزيد من التفاصيلـ يرجى زيارة متجر Google Play المحلي.
          • يختلف تطبيق TV Remote app من Philips* والوظائف المتعلقة به بحسب طراز التلفزيون، والمشغِّل، والبلد، وطراز الجهاز الذكي ونظام التشغيل. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
          • حجم الذاكرة (Flash) : ‏16 جيجابايت، قد تختلف مساحة القرص المتوفرة الفعلية (بالاستناد إلى التطبيقات المثبتة مسبقًا مثلاً ونظام التشغيل المثبت وغير ذلك)
          • إن Amazon وAlexa وكل الشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية لشركة Amazon.com, Inc.‎ أو للشركات التابعة لها. يتوفر Amazon Alexa بلغات وبلدان محددة.
          • يتوفر Amazon Prime بلغات وبلدان محددة.
          • يجب توفر اشتراك في Disney+‎. يخضع للشروط المتوفرة على https://www.disneyplus.com‏(c)‏ 2020 Disney والكيانات التابعة لها. يتوفر Disney+‎ بلغات وبلدان محددة.
          • يتوفر مساعد Google Assistant على أجهزة التلفزيون Android من Philips التي تعمل بنظام (8)Android O ‎ أو إصدار أحدث. يتوفر مساعد Google Assistant بلغات وبلدان محددة.
          • يجب الاشتراك بـ Netflix. يخضع للبنود على https://www.netflix.com
          • إن الصور المبيّنة على موقع الويب هي صور لأغراض توضيحية فقط. يرجى الاطّلاع دائمًا على أجهزة التلفزيون الفعلية التي تُباع في المتاجر العادية أو متاجر البيع بالتجزئة.
          • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC.
          • إن Google TV هو اسم تجربة برنامج هذا الجهاز والعلامة التجارية لشركة Google LLC. أما YouTube وOk Google والعلامات الأخرى فهي علامات تجارية لشركة Google LLC.
          © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2023. كل الحقوق محفوظة.

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