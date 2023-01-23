لتبدأ اللعبة! 120 هرتز. معدل التحديث المتغير (VRR)، وFreeSync، ومدة التأخر المنخفضة للغاية.

يسمح لك تلفزيون Ambilight مع HDMI 2.1 بالاستفادة إلى أقصى حد من معدّات الألعاب من الجيل التالي بفضل اللعب العالي الاستجابة والرسومات السلسة. تمكّن من القفز أو الدوران في مساحة ضيّقة أو الانحراف عبر المنعطفات! وهو يدعم كذلك كلا من VRR وFreesync. فيما يعزز وضع الألعاب مع ميزة Ambilight الأجواء الحماسية.