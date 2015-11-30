وضع AL الخاص التلقائي فعّال أكثر في إزالة مسببات الحساسية

يتميّز وضع مسببات الحساسية المصمم خصيصًا بفعاليته العالية في إزالة مسببات الحساسية الشائعة المنقولة في الهواء. فعندما يكشف جهاز تنقية الهواء عن أدنى تغيير في جودة الهواء، سيعزز أداء التنظيف لإزالة مسببات الحساسية الموجودة في الهواء.