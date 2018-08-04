تراقب الهواء وتتفاعل معه وتنقّيه تلقائيًا

بالمقارنة مع أي مستشعر محترف، تُعتبر تقنية AeraSense من Philips عالية الفعالية من حيث الاستشعار بأدنى تغيّر في ظروف الهواء في الداخل. تراقب الهواء باستمرار وتضبط سرعة المروحة تلقائيًا عندما تكتشف تغييرًا في الجسيمات.