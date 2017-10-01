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AZ318W/12
يضاعف مضخم الجهير الديناميكي من درجة استمتاعك بالموسيقى عن طريق تعزيز محتوى الجهير للموسيقى بواسطة نطاق واسع من إعدادات الصوت، يتراوح بين منخفض ومرتفع، وكل ذلك بلمسة زر! غالباً ما يتم فقدان ترددات جهير النهاية الكبرى عندما يتم ضبط شدّة الصوت إلى شدّة منخفضة. لعكس هذا الأمر، يمكنك تشغيل مضخم الجهير الديناميكي لتقوية مستويات الجهير، وحتى تتمكن من الاستمتاع بصوت ثابت حتى عند خفض شدّة الصوت.
أسس اتصال سهل واحد واستمتع بكل الموسيقى من خلال الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. ما عليك سوى توصيل جهازك بمنفذ إدخال الصوت (3.5 ملم) الموجود على جهاز Philips الخاص بك. مع أجهزة الكمبيوتر، يتم الاتصال بشكل تقليدي من إخراج سماعة الرأس. وبمجرد أن يتم الارتباط، يمكنك الاستمتاع بمجموعة الموسيقى بأكملها مباشرةً عبر مجموعة متميزة من السماعات. وببساطة فإن Philips توفر أفضل جودة صوت.