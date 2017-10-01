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AZ330T/12
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    AZ330T/12

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      شغّل الموسيقى لاسلكيًا من هاتفك الذكي عبر تقنية Bluetooth™‎

      شغّل الموسيقى لاسلكيًا من هاتفك الذكي عبر تقنية Bluetooth™‎

      يعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من ملفات الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.

      منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

      منفذ إدخال الصوت لتسهيل تشغيل الموسيقى على المشغلات المحمولة

      أسس اتصال سهل واحد واستمتع بكل الموسيقى من خلال الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. ما عليك سوى توصيل جهازك بمنفذ إدخال الصوت (3.5 ملم) الموجود على جهاز Philips الخاص بك. مع أجهزة الكمبيوتر، يتم الاتصال بشكل تقليدي من إخراج سماعة الرأس. وبمجرد أن يتم الارتباط، يمكنك الاستمتاع بمجموعة الموسيقى بأكملها مباشرةً عبر مجموعة متميزة من السماعات. وببساطة فإن Philips توفر أفضل جودة صوت.

      التشغيل العشوائي/الإعادة للقرص المضغوط للاستمتاع بموسيقى ذات طابع شخصي

      التشغيل العشوائي/الإعادة للقرص المضغوط للاستمتاع بموسيقى ذات طابع شخصي

      تساعد وظيفة "التشغيل العشوائي/الإعادة" على التخلص من ملل الاستماع إلى الموسيقى المشغلة بنفس الترتيب في كل وقت، فبعد أن تقوم بتحميل أغانيك المفضلة على المشغل، كل ما عليك تنفيذه هو تحديد أحد الوضعين "تشغيل عشوائي" أو "إعادة" ليتم تشغيل نغماتك حسب ترتيب أوضاع مختلف. تمتع بتجربة موسيقى مختلفة وفريدة في كل مرة تستخدم فيها المشغل الخاص بك.

      تشغيل MP3-CD وCD وCD-R/RW

      تشغيل MP3-CD وCD وCD-R/RW

      يعتبر MP3 اختصاراً لـ "طبقة صوت MPEG 1 مقاس 7.6 سم (3 بوصات)". وتعد تقنية MP3 من تقنيات الضغط المبتكرة ويتم من خلالها تصغير حجم ملفات الموسيقى الرقمية الكبيرة حتى 10 مرات من دون تخفيض جودتها الصوتية بشكل كبير، وقد أصبحت تقنية MP3 هي تنسيق ضغط الصوت القياسي المستخدم على شبكة ويب العالمية، للسماح بنقل ملفات الصوت من خلالها بسهولة وسرعة.

      قرص مضغوط مع 20 مساراً قابلاً للبرمجة

      تسمح لك ميزة تشغيل القرص المضغوط القابل للبرمجة بالاستمتاع بالمسارات التي تفضلها بالتسلسل الذي تريده.

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