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EssentialCare

مجفف الشعر

BHD001/03
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  • حجم صغير للتجفيف اليومي حجم صغير للتجفيف اليومي حجم صغير للتجفيف اليومي
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    EssentialCare مجفف الشعر

    BHD001/03
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    حجم صغير للتجفيف اليومي

    يتّسع مجفف الشعر هذا في حقيبة يدك بطريقة مثالية، لتتمكني من الحصول على قوة التجفيف والمظهر الذي تريدينه أينما ذهبت إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    EssentialCare مجفف الشعر

    حجم صغير للتجفيف اليومي

    يتّسع مجفف الشعر هذا في حقيبة يدك بطريقة مثالية، لتتمكني من الحصول على قوة التجفيف والمظهر الذي تريدينه أينما ذهبت إكتشف كلّ المميزات

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      حجم صغير للتجفيف اليومي

      EssentialCare بحجم صغير

      • قدرة 1200 واط
      • إعدادا سرعة مرنان
      • بقدرة 220-240 فولت
      سلك طول 1.8 م لمرونة قصوى

      سلك طول 1.8 م لمرونة قصوى

      سلك بطول 1,8م.

      قوة 1200 واط للتجفيف بعناية

      قوة 1200 واط للتجفيف بعناية

      يولّد EssentialCare Compact من Philips مستوى دفق الهواء المناسب ويولّد قوة تجفيف لطيفة لنتائج مذهلة كل يوم.

      تصميم مدمج للتخزين السهل

      تصميم مدمج للتخزين السهل

      يتميّز مجفف الشعر هذا بتصميم عصري وذكي، وهو خفيف الوزن وسهل الاستخدام وصغير الحجم في الوقت نفسه بحيث يتّسع تقريبًا في أي مكان.

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      حلقة للتخزين السهل والملائم

      يمكن العثور على خطّاف مطاطي على قاعدة المقبض. استخدميه لتخزين الجهاز بسهولة في المنزل أو إذا كنت مقيمة في فندق.

      إعدادا سرعة مرنان للتجفيف بعناية

      إعدادا سرعة مرنان للتجفيف بعناية

      يقدّم مجفف الشعر إعدادَي سرعة/حرارة محددَين مسبقًا للحصول على التسريحة المثالية بسرعة وسهولة.

      المواصفات التقنية

      • الميزات

        مخرج هواء
        لا
        فولتية مزدوجة
        لا
        مقبض قابل للطي
        لا
        حلقة التعليق
        نعم
        ترطيب أيوني
        لا
        عدد الملحقات
        1
        حقيبة صغيرة للسفر
        لا
        سيراميك
        لا
        النفحة الباردة (Coolshot)
        لا
        فوهة / مكثّف
        نعم

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • المواصفات التقنية

        اللون/اللون الخارجي
        أسود لامع جدًا
        التردد
        50-60  هرتز
        المحرّك
        محرّك تيار مستمر
        فولتية
        220-240 فولت
        القدرة الكهربائية بالواط
        1200  واط
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        الطاقة
        1200  واط

      • الوزن والمقاييس

        مقاييس الصندوق A
        556 × 283 × 264 مم
        وزن الصندوق A
        526 غ
        حجم المنتج
        128 × 69 × 240 مم
        وزن المنتج (من دون التغليف)
        310 غ
        وزن الصندوق F
        79 غ

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