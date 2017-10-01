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سماعة محمولة لاسلكية

BT3900A/00

موسيقى متواصلة

موسيقى متواصلة. يستمر مكبر الصوت المحمول واللاسلكي Everplay بتشغيل الصوت بدون توقف بفضل اتصال Bluetooth القوي وخيارات الشحن السهلة. يتميّز الكبل بتصميم رائع ومتانة فائقة نظرًا إلى أنه مصنوع من قماش مخصص

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موسيقى متواصلة

  • 4 واط، 8 ساعات

  • نطاق Bluetooth طويل المدى

  • مقاوم للمياه، مقاوم للغبار

  • شريط USB

ميكروفون مضمن لإجراء مكالمات لاسلكية

بفضل الميكروفون المضمن، يمكن استخدامها أيضاً كسماعة هاتف. فعندما تتوفر مكالمة واردة، يتم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتاً لتتمكن من التحدث عبر السماعة. فهي تعمل بطريقة رائعة، أكنت تتصل لتحديد موعد اجتماع عمل أو تتصل بصديقك من حفلة.

قماش DuraFit العالي الأداء

قماش DuraFit العالي الأداء

يوفر قماش DuraFit الذي يغطي مكبر الصوت فوائد وظيفية وجمالية في آن. فبفضل تراكبات المطاط العلوية التي تغطي قطعة قماش بلون متباين ومتوافق، تقدم المادة المقاومة للانزلاق والمضادة للخدوش والقابلة للغسل حماية إضافية، في حين أن النمط الشبكي الماسي الفريد يمنحه أيضًا مظهرًا عصريًا وأنيقًا.

وظيفة منع الاقتطاع لموسيقى عالية وخالية من التشويش

وظيفة منع الاقتطاع لموسيقى عالية وخالية من التشويش

تتيح لك وظيفة منع الاقتطاع تشغيل الموسيقى بصوت أعلى مع المحافظة على مستوى جودة عالية، حتى عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا. وهي تقبل بنطاق من إشارات الإدخال يتراوح بين 300 مللي فولت و1000 مللي فولت، كما تحمي مكبرات الصوت من الضرر المتأتي عن التشويش. تقوم هذه الوظيفة المضمّنة برصد الإشارات الموسيقية عندما تمرّ عبر مضخم الصوت والمحافظة على الذروات داخل نطاق المضخم، مما يؤدي إلى منع تشويه الصوت الناجم عن الاقتطاع من دون التأثير على جهارة الصوت. تنخفض قدرة مكبر الصوت المحمول على إنتاج ذروات موسيقية مع انخفاض مستوى طاقة البطارية، غير أن ميزة منع الاقتطاع تقلّل من الذروات الناجمة عن مستوى البطارية المنخفض، للحفاظ على موسيقى خالية من التشويش.

المواصفات التقنية

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