المنتجاتالدعم
en/ar

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • الصورة الأولية
  • صورة للجهة الأمامية من المنتج
  • صورة للعنصر الأساسي قيد الاستخدام
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • الصورة الأولية

تم إيقافه

سماعة محمولة لاسلكية

BT3900P/00

موسيقى متواصلة

موسيقى متواصلة. يستمر مكبر الصوت المحمول واللاسلكي Everplay بتشغيل الصوت بدون توقف بفضل اتصال Bluetooth القوي وخيارات الشحن السهلة. يتميّز الكبل بتصميم رائع ومتانة فائقة نظرًا إلى أنه مصنوع من قماش مخصص

عرض جميع المزايا

موسيقى متواصلة

  • 4 واط، 8 ساعات

  • نطاق Bluetooth طويل المدى

  • مقاوم للمياه، مقاوم للغبار

  • شريط USB

دفق موسيقى لاسلكي عبر Bluetooth

دفق موسيقى لاسلكي عبر Bluetooth

يُعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية تتميز بالمتانة وتوفر استهلاك الطاقة في الوقت نفسه. تسمح هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي بجهاز iPod‏/iPhone‏/iPad أو أجهزة أخرى مزوّدة بتقنية Bluetooth، مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضّلة لديك أو الصوت من الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.

وظيفة منع الاقتطاع لموسيقى عالية وخالية من التشويش

وظيفة منع الاقتطاع لموسيقى عالية وخالية من التشويش

تتيح لك وظيفة منع الاقتطاع تشغيل الموسيقى بصوت أعلى مع المحافظة على مستوى جودة عالية، حتى عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا. وهي تقبل بنطاق من إشارات الإدخال يتراوح بين 300 مللي فولت و1000 مللي فولت، كما تحمي مكبرات الصوت من الضرر المتأتي عن التشويش. تقوم هذه الوظيفة المضمّنة برصد الإشارات الموسيقية عندما تمرّ عبر مضخم الصوت والمحافظة على الذروات داخل نطاق المضخم، مما يؤدي إلى منع تشويه الصوت الناجم عن الاقتطاع من دون التأثير على جهارة الصوت. تنخفض قدرة مكبر الصوت المحمول على إنتاج ذروات موسيقية مع انخفاض مستوى طاقة البطارية، غير أن ميزة منع الاقتطاع تقلّل من الذروات الناجمة عن مستوى البطارية المنخفض، للحفاظ على موسيقى خالية من التشويش.

اتصال Bluetooth قوي لغاية 30 م أو 100 قدم

اتصال Bluetooth قوي لغاية 30 م أو 100 قدم

تحرّك بحرية أكبر مع هاتفك الذكي، من دون القلق حيال التوقف عن سماع الموسيقى. يقدّم مكبر الصوت EverPlay اتصال Bluetooth ثابتًا للغاية وطويل المدى لغاية 30 مترًا أو 100 قدم، وأسرع بثلاث مرات من معايير الصناعة. تكون مكبرات الصوت مجهزة بهوائي حساسية وفلتر للتردد اللاسلكي لتقليل التداخل من الخلفية.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح