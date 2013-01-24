الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

عامل إزالة الترسبات من آلة تحضير الإسبرسو

CA6700/55
  • إزالة الترسبات الكلسية وإطالة فترة استخدام الآلة إزالة الترسبات الكلسية وإطالة فترة استخدام الآلة إزالة الترسبات الكلسية وإطالة فترة استخدام الآلة
    -{discount-value}

    عامل إزالة الترسبات من آلة تحضير الإسبرسو

    CA6700/55

    إزالة الترسبات الكلسية وإطالة فترة استخدام الآلة

    تُعتبر إزالة الترسبات الكلسية من آلة تحضير الإسبرسو بشكل منتظم ضرورية لضمان الحفاظ على أفضل أداء وللحصول على أفضل مذاق قهوة في أي وقت. تعمل المادة المميزة المزيلة للترسبات الكلسية لآلة تحضير الإسبرسو على إزالة الترسبات الكلسية من آلتك. إكتشف كلّ المميزات

    عامل إزالة الترسبات من آلة تحضير الإسبرسو

    إزالة الترسبات الكلسية وإطالة فترة استخدام الآلة

    تُعتبر إزالة الترسبات الكلسية من آلة تحضير الإسبرسو بشكل منتظم ضرورية لضمان الحفاظ على أفضل أداء وللحصول على أفضل مذاق قهوة في أي وقت. تعمل المادة المميزة المزيلة للترسبات الكلسية لآلة تحضير الإسبرسو على إزالة الترسبات الكلسية من آلتك. إكتشف كلّ المميزات

    إزالة الترسبات الكلسية وإطالة فترة استخدام الآلة

    تُعتبر إزالة الترسبات الكلسية من آلة تحضير الإسبرسو بشكل منتظم ضرورية لضمان الحفاظ على أفضل أداء وللحصول على أفضل مذاق قهوة في أي وقت. تعمل المادة المميزة المزيلة للترسبات الكلسية لآلة تحضير الإسبرسو على إزالة الترسبات الكلسية من آلتك. إكتشف كلّ المميزات

    عامل إزالة الترسبات من آلة تحضير الإسبرسو

    إزالة الترسبات الكلسية وإطالة فترة استخدام الآلة

    تُعتبر إزالة الترسبات الكلسية من آلة تحضير الإسبرسو بشكل منتظم ضرورية لضمان الحفاظ على أفضل أداء وللحصول على أفضل مذاق قهوة في أي وقت. تعمل المادة المميزة المزيلة للترسبات الكلسية لآلة تحضير الإسبرسو على إزالة الترسبات الكلسية من آلتك. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل saeco-accessories-and-parts

      إزالة الترسبات الكلسية وإطالة فترة استخدام الآلة

      • دورة واحدة لإزالة الترسبات الكلسية
      • تمديد فترة استخدام الآلة
      • تحسين مذاق القهوة
      إزالة مثالية للترسبات الكلسية لاستخدام الآلة لفترة أطول

      إزالة مثالية للترسبات الكلسية لاستخدام الآلة لفترة أطول

      تنظف المادة المزيلة للترسبات الكلسية من Philips كل مجاري المياه في آلة تحضير الإسبرسو.

      يحمي النظام من تراكم الطبقة الكلسية

      يحمي النظام من تراكم الطبقة الكلسية

      تشكّل الترسبات الكلسية جزءًا طبيعيًا من المياه المستخدمة لتشغيل الآلة. يحمي مزيل الترسبات الكلسية المميز هذا جهازك من تراكم الترسبات الكلسية الذي يؤثر في الأداء والمذاق. إنه فعال وآمن جدًا وسهل الاستخدام.

      سائل مزيل للترسبات الكلسية معتمد من Philips

      سائل مزيل للترسبات الكلسية معتمد من Philips

      تضمن التركيبة الحصرية للمادة المزيلة للترسبات الكلسية في آلة تحضير الإسبرسو من Philips إزالة الترسبات الكلسية بعناية من دون إلحاق الضرر بالأجزاء الدقيقة في الجهاز.

      تحافظ على مذاق القهوة مع مرور الوقت

      تحافظ على مذاق القهوة مع مرور الوقت

      تضمن صيانة آلة تحضير الإسبرسو من Philips وSaeco بانتظام الحصول على أفضل مذاق ونكهة.

      لضمان توفير درجة حرارة مناسبة للقهوة لطعم أفضل

      لضمان توفير درجة حرارة مناسبة للقهوة لطعم أفضل

      يقوم مزيل الترسبات الكلسية بإزالة بقايا الترسبات الكلسية في دورة المياه التي ستمتص الحرارة من الغلاية، مما يخفض بالتالي درجة حرارة القهوة.

      استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط

      استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط

      استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط لضمان تشغيل الآلة بسلاسة لمدة أطول. إن المنتجات القابلة للاستهلاك من Philips هي المنتجات القابلة للاستهلاك الموصى بها الوحيدة للاستخدام مع آلات Philips وSaeco.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        ألمانيا

      • المواصفات التقنية

        ويتضمّن
        زجاجة واحدة بحجم 250 مل لدورة واحدة لإزالة الترسبات الكلسية

      • الوزن والأبعاد

        الكمية
        250 مل من السائل المزيل للترسبات الكلسية

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا