IP55: تُحدد تصنيفات IP مستويات الحماية التي يوفرها الغلاف. يشير الرقم الأول "5" إلى الحماية من الغبار، مما يعني أن تسرب كميات محدودة منه لن يؤثر على التشغيل الطبيعي. أما الرقم الثاني "5" فيشير إلى الحماية من خراطيم المياه (أو نفاثات الماء)، مما يضمن استمرار التشغيل الطبيعي أثناء التعرض لرش مستمر بالماء منخفض الضغط لمدة لا تقل عن 3 دقائق.