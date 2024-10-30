التحكم الذكي عن بُعد

استمتع بعالم التحكم الذكي عن بُعد بالوقت الحقيقي مع DDL610-5HBS من Philips! ما عليك سوى أن توصله ببوابة وتقوم بمزامنته مع هاتفك! وستكون جاهزًا تمامًا لإلغاء القفل ومراقبة سجلات الوصول والتنبيهات عن بُعد ومن أي مكان.