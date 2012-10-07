مصطلحات البحث

AR
EN
  • مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف

    MiniVac مكنسة كهربائية محمولة باليد

    FC6149/61

    مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف

    أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بنتائج تنظيف أفضل بفضل المكنسة الكهربائية MiniVac القويّة من Philips بقدرة 12 فولت لمنزلك وسيارتك. ويضمن لك تدفق الهواء الإعصاري على مرحلتَين بدون كيس أداءً يدوم طويلاً، فيما يضمن تصميم الفوهة الانسيابي التقاط الغبار بشكل مثالي.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    MiniVac مكنسة كهربائية محمولة باليد

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكنسة كهربائية محمولة باليد

    مكنسة MiniVac القوية لنتائج أفضل في التنظيف

    انسياب تيارات إعصارية بدون كيس وفوهة إيروديناميكية

    • بطارية قوة 12 فولت
    • تدفق هواء بتيارات إعصارية بدون كيس
    • 5 ملحقات وحقيبة تخزين
    • للمنزل والسيارة (مع قابس السيارة)
    انسياب تيارات إعصارية بدون كيس بمرحلتين لتصفية مثالية

    انسياب تيارات إعصارية بدون كيس بمرحلتين لتصفية مثالية

    يبقي انسياب التيارات الإعصارية بدون كيس الغبار في الداخل لضمان قوة امتصاص مثالية وعالية وتنظيف يدوم طويلاً. يضمن نظام التصفية المؤلف من مرحلتين، ما أن يصبح الغبار في الداخل لا يمكنه أن يتسرّب. يحجز الفلتر الأول مجمل كمية الغبار في الداخل في حين يلتقط الفلتر الثاني جزيئات الغبار الأصغر.

    فوهة بتصميم إيروديناميكي لسحب الغبار بفعالية أكبر

    فوهة بتصميم إيروديناميكي لسحب الغبار بفعالية أكبر

    لقد تم إنشاء تصميم الفوهة الإيروديناميكي لمكنسة MiniVac من Philips لضمان التقاط الغبار بفعالية أكبر حتى أرفع جزيئات من الغبار. ويساعدك الشكل الصحي للفوهة في تنظيف حتى المناطق التي يصعب الوصول إليها.

    قاعدة شحن مع حامل للملحقات

    قاعدة شحن مع حامل للملحقات

    يمكنك تخزين MiniVac من Philips على قاعدة شحن مناسبة ومثبتة على حائط أو طاولة. وهذا ما يجعل Mini Vac، مع بطاريتها القابلة للشحن جاهزة للاستخدام في أي وقت.

    قابس السيارة لتشغيل لامحدود

    قابس السيارة لتشغيل لامحدود

    إن المكنسة الكهربائية MiniVac من Philips مثالية لتنظيف سيارتك نظرًا إلى أنها مجهزة بقابس للسيارة للوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها بالأكثر في سيارتك من دون الحاجة إلى شحن MiniVac. وبالتالي، إنها دائمًا جاهزة للاستخدام!

    مقبض بشكل حلقة يضمن قبضة مثالية

    مقبض بشكل حلقة يضمن قبضة مثالية

    تأتي Mini Vac من Philips مزوّدة بمسكة مفرّغة لضمان الحصول على قبضة مثالية. يمكنك الإمساك بمكنسة Mini Vac بأي طريقة تريدها.

    بطاريات NiMH فعالة بقوة 12 فولت لأداء طويل الأمد

    بطاريات NiMH فعالة بقوة 12 فولت لأداء طويل الأمد

    إن بطاريات نيكل-هيدريد المعدن (NiMH) القوية والتي تدوم لمدة أطول* والخاصة بالمكنسة الكهربائية MiniVac من Philips لا تشكو من تأثير الذاكرة. يخفض هذا التأثير من سعة البطارية مع الوقت وبالتالي يُقلّل من وقت التشغيل. لذا يضمن جهاز Mini Vac هذا المزوّد ببطاريات NiMH طاقة تدوم لمدة أطول مقارنة بأجهزة مزودة ببطاريات النيكل-كادميوم (NiCd) العادية التي تشكو من تأثير الذاكرة.

    مجموعة كبيرة من الملحقات لكل الاستخدامات

    مجموعة كبيرة من الملحقات لكل الاستخدامات

    تأتي المكنسة الكهربائية MiniVac من Philips مع مجموعة كبيرة من الملحقات لبذل أدنى مستوى من المجهود عند تنظيف المنزل والسيارة. وتتضمن هذه المجموعة فرشاة صغيرة وأخرى كبيرة، وأداة للتشققات صغيرة وكبيرة وخرطومًا طويلاً، وهي مثالية لتنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها. بوجه عام، إنها مثالية لتنظيف منزلك أو سيارتك على حد سواء!

    حقيبة تخزين للتخزين في السيارة

    حقيبة تخزين للتخزين في السيارة

    تسمح لك حقيبة التخزين بالحفاظ على كل المحلقات وقابس السيارة في مكان واحد، وذلك للتأكد من أنك تملك كل ما تحتاج إليه لتنظيف السيارة في أي وقت!

    المواصفات التقنية

    • الفوهات والملحقات

      ملحقات أخرى
      قاعدة شحن

    • التصميم

      ميزات التصميم
      حجرة غبار شفافة
      اللون
      أسود داكن مع تشطيبات برتقالية

    • الأداء

      فولتية البطارية
      12  V
      وقت الشحن
      16-18  hour(s)
      المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
      4.2  kPa
      وقت التشغيل
      11  minute(s)
      قوة الإدخال (الحد الأقصى)
      120  W
      قوة الامتصاص (حد أقصى)
      22  W
      مستوى الضجيج (Lc IEC)
      81  dB
      انسياب الهواء (الحد الأقصى)
      840  l/min

    • تصفية

      سعة كيس الغبار
      0.5  l
      نظام التصفية
      حركة إعصارية من مرحلتين

    • مدى الاستفادة

      ميزات مميزة
      • مؤشر الشحن
      • مقبض بملمس ناعم

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.