يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99% من الجسيمات

يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99% من الجسيمات المضرة مثل الطلع أو عث الغبار أو زغب الحيوانات، للاستمتاع بهواء نقي وصحي في منزلك.