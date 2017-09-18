المنتجاتالدعم
en/ar

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • Standard Product Photo Philips PowerGo Vacuum cleaner with bag FC8293/62
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Standard Product Photo Philips PowerGo Vacuum cleaner with bag FC8293/62
  • Main in-use photograph Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Product Detail Photograph Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Alternative Product Photograph Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Product in Use Photo Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner
  • Packaging photograph Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner

تم إيقافه

PowerGoمكنسة كهربائية مع كيس

FC8293/62

قوة شفط عالية

توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 1800 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air.

عرض جميع المزايا

محرك بقوة 1800 واط لنتائج تنظيف رائعة

قوة شفط عالية

  • 1800 واط

  • فلتر Super Clean Air

  • 3 لترات

محرك بقوة 1800 واط لقوة شفط عالية

محرك بقوة 1800 واط لقوة شفط عالية

يولّد المحرك بقوة 1800 واط قوة شفط عالية لنتائج تنظيف ممتازة.

يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99% من الجسيمات

يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99% من الجسيمات

يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99% من الجسيمات المضرة مثل الطلع أو عث الغبار أو زغب الحيوانات، للاستمتاع بهواء نقي وصحي في منزلك.

كيس غبار يمكن إعادة استخدامه

كيس غبار يمكن إعادة استخدامه

كيس غبار قابل للغسل لتفادي لمس الغبار.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

اعثر على قطعة غيار أو ملحق

الانتقال إلى القطع والملحقات

القطع والملحقات