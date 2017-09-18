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تم إيقافه
FC8293/62
قوة شفط عالية
توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 1800 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air.
1800 واط
فلتر Super Clean Air
3 لترات
يولّد المحرك بقوة 1800 واط قوة شفط عالية لنتائج تنظيف ممتازة.
يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99% من الجسيمات المضرة مثل الطلع أو عث الغبار أو زغب الحيوانات، للاستمتاع بهواء نقي وصحي في منزلك.
كيس غبار قابل للغسل لتفادي لمس الغبار.