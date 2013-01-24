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PowerGo

مكنسة كهربائية مع كيس

FC8293/62
  • قوة شفط عالية قوة شفط عالية قوة شفط عالية
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    PowerGo مكنسة كهربائية مع كيس

    FC8293/62

    قوة شفط عالية

    توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 1800 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air. إكتشف كلّ المميزات

    PowerGo مكنسة كهربائية مع كيس

    قوة شفط عالية

    توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 1800 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air. إكتشف كلّ المميزات

    قوة شفط عالية

    توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 1800 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air. إكتشف كلّ المميزات

    PowerGo مكنسة كهربائية مع كيس

    قوة شفط عالية

    توفر المكنسة الكهربائية PowerGo من Philips أداء تنظيف بقوة 1800 واط وهي مزوّدة بفوهة متعددة الوظائف لأي نوع من الأرضيات. حافظ على الهواء في منزلك نظيفًا وصحيًا أيضًا بفضل فلتر Super Clean Air. إكتشف كلّ المميزات

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      محرك بقوة 1800 واط لنتائج تنظيف رائعة

      • 1800 واط
      • فلتر Super Clean Air
      • 3 لترات
      محرك بقوة 1800 واط لقوة شفط عالية

      محرك بقوة 1800 واط لقوة شفط عالية

      يولّد المحرك بقوة 1800 واط قوة شفط عالية لنتائج تنظيف ممتازة.

      يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99% من الجسيمات

      يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99% من الجسيمات

      يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99% من الجسيمات المضرة مثل الطلع أو عث الغبار أو زغب الحيوانات، للاستمتاع بهواء نقي وصحي في منزلك.

      كيس غبار يمكن إعادة استخدامه

      كيس غبار يمكن إعادة استخدامه

      كيس غبار قابل للغسل لتفادي لمس الغبار.

      إمكانية وصول بعيد لـ 9 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

      إمكانية وصول بعيد لـ 9 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

      مع إمكانية وصول لـ 9 أمتار من المقبس إلى الفوهة، يمكنك الاستمرار بالتنظيف لأماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

      ملحقات مرفقة لتكون دائمًا في متناول اليد

      ملحقات مرفقة لتكون دائمًا في متناول اليد

      تم تضمين الملحقات مثل أداة التشققات المفيدة في المكنسة الكهربائية، لتكون دائمًا في متناول اليد أثناء التنظيف.

      أنبوب مع أجزاء متداخلة لعملية تنظيف مريحة

      أنبوب مع أجزاء متداخلة لعملية تنظيف مريحة

      يتميّز الأنبوب المعدني مع جزأين متداخلَين بإمكانية ضبطه بسرعة على أي ارتفاع لعملية تنظيف مريحة.

      سعة كبيرة تبلغ 3 لترات لوقت استخدام أطول

      تسع حجرة الغبار الكبيرة ثلاث لترات كاملة قبل الحاجة إلى غسل الكيس.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        طاقة الإدخال (IEC)
        1800  واط
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        1800  واط
        مستوى قوة الصوت
        82  ديسيبل
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        300  واط
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        23  كيلو باسكال

      • مدى الاستفادة

        دائرة العمل نصف القطرية
        9  أمتار
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        طول سلك الطاقة
        6  أمتار
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        نوع العجلات
        بلاستيك
        وصلات الأنبوب
        على شكل قمع

      • التصميم

        اللون
        أحمر رياضي

      • تصفية

        نوع كيس الغبار
        كيس غبار يمكن إعادة استخدامه
        سعة كيس الغبار
        3  لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر Super Clean Air
        مرشح المحرك
        فلتر للرغوة مؤلّف من طبقة واحدة

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        أداة تنظيف الشقوق
        مخزن الملحقات
        على الهيكل
        فوهة عادية
        فوهة متعددة الاستعمالات

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        403 ‏x‏ 263‏ x‏ 220  ملليمترًا
        وزن المنتج
        4.3  كلغ

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