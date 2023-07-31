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  • كيس s-bag®‎ المضاد للحساسية كيس s-bag®‎ المضاد للحساسية كيس s-bag®‎ المضاد للحساسية

    s-bag أكياس غبار مضادة للحـساسية

    FC8022/04

    كيس s-bag®‎ المضاد للحساسية

    إن s-bag®‎ هو كيس الغبار العام لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux ‏(Electrolux وAEG وVolta وTornado). عند شراء أكياس بديلة، ابحث عن شعار s-bag®‎. قد يؤدي استخدام أكياس غير أصلية إلى إلحاق الضرر بمكنستك.

    إكتشف كلّ المميزات

    s-bag أكياس غبار مضادة للحـساسية

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    كيس s-bag®‎ المضاد للحساسية

    تنقية أفضل، ومثالي للأشخاص الذين يشكون من الحساسية

    • 4 أكياس غبار
    • معيار واحد لكل المنتجات
    • تنقية مضادة للحساسية
    معيار عالمي لاختيار سهل

    معيار عالمي لاختيار سهل

    يمكن استخدام كيس s-bag®‎ الأصلي لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux ‏(Electrolux وAEG وVolta وTornado). وفّر عناء البحث المتسمر عن كيس للغبار، وابحث عن شعار s-bag®‎ فقط.

    مضاد للحساسية، مثالي لمن يشكو من الربو والحساسية

    مضاد للحساسية، مثالي لمن يشكو من الربو والحساسية

    يتميّز كيس s-bag®‎ المضاد للحساسية بتنقية عالية لالتقاط اللقاح وجسيمات الغبار وعث الغبار والمواد المسببة للحساسية من العث والقطط بحجمها الصغير الذي يبلغ مكيرون واحد. يحد مستوى التنقية هذا بشكل ملحوظ من التعرض للمواد المسببة للحساسية في عائلتك ويفيد من يشكو من الربو والحساسية.

    مواد اصطناعية صلبة جدًا، مصنوع في السويد

    مواد اصطناعية صلبة جدًا، مصنوع في السويد

    تم صنع كيس s-bag®‎ المضاد للحساسية في السويد باستخدام مواد اصطناعية صلبة جدًا.

    نظام إقفال صحي للتخلص بكل سهولة من كيس الغبار

    نظام إقفال صحي للتخلص بكل سهولة من كيس الغبار

    يسمح نظام الإقفال الحائز على براءة اختراع والخاص بكيس الغبار s-bag®‎ من Philips بالتخلص السهل والنظيف من الغبار، من دون تتطاير الأوساخ المحبوسة في الداخل.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      اصطناعية، 4 طبقات
      نوع المنتج
      أكياس المكنسة الكهربائية
      الشهادات
      معتمد من TÜV
      سعة كيس الغبار
      3 لترات
      أكياس غبار مضمَّنة
      4 أكياس غبار
      متوافق مع
      • السلسلة 2000، PowerGO - FC8240 - FC8246‏، FC8293 - FC8296،‏ FC8250،‏ FC8253،‏ FC8289، السلسلة 3000، جهاز التهيئة الصغير - FC8366 - FC8367،‏ FC8370 - FC8379،‏ FC8383 - FC8389،‏ Xd30xx،‏ XD31xx
      • السلسلة 5000، جهاز التهيئة النشط - XD51xx‏، FC8563،‏ FC8574 - FC8579،‏ FC8584 - FC8589؛ السلسلة 6000، LED - XD6122،‏ XD6142
      • السلسلة 7000، جهاز التهيئة الصامت - FC8780‏، FC8781،‏ FC8782،‏ FC8783،‏ FC8784،‏ FC8785،‏ FC8786،‏ FC8787،‏ FC8789؛ السلسة 8000، جهاز التهيئة (LED) - ‏XD8121،‏ XD8122،‏ XD8142‏، XD8152،‏ XD8022،‏ XD8042،‏ XD8052
      • جهاز التهيئة - FC8680 - FC8682،‏ FC9150 - FC9179؛ جهاز التهيئة الخبير - FC8720 - FC8728؛ جهاز التهيئة الاحترافي - FC9180 - FC9199؛ جهاز التهيئة المتميّز - FC8921 - FC8925،‏ FC8941 - FC8957؛ Jewel - FC9050 - FC9079؛ HomeRun - XU3100‏، XU3110
      نوع كيس الغبار
      كيس s-bag®‎ المضاد للحساسية

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      السّويد

    • ملائمة ل

      HomeRun
      • XU2100
      • XU5100
      • XU9100
      • XV1451

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