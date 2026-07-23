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  • نتائج مماثلة لأداة الكي، من غير عناء نتائج مماثلة لأداة الكي، من غير عناء نتائج مماثلة لأداة الكي، من غير عناء
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    أداة كي وجهاز بخار هجين OneTurn

    GC215/26

    نتائج مماثلة لأداة الكي، من غير عناء

    توفر مكواة/جهاز بخاري هجين Philips OneTurn أداءً قويًا ودقيقًا مع راحة قصوى - بدون لوح كي، بدون انتظار، بدون تسرب¹. استمتع بنتائج واضحة تشبه الكي بسرعة مضاعفة، في حل واحد أنيق وسهل الاستخدام.²

    إكتشف كلّ المميزات

    أداة كي وجهاز بخار هجين OneTurn

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    نتائج مماثلة لأداة الكي، من غير عناء

    تقنية مبتكرة: نتائج ناعمة، أسرع بمرتين²

    • راحة قصوى: بدون إعداد، بدون عناء
    • نتائج مماثلة لأداة الكي، بدون الحجم الكبير
    • دورة واحدة، وظيفتان، حرية بلا حدود
    • رأس دوّار يمنحك الكيّ الدقيق أو السريع، يناسب القماش الذي تختاره
    • تصميم أنيق ومدمج: يناسب أي منزل بشكل جميل
    جاهز للاستخدام في ثوانٍ: بدون لوح، بدون انتظار، بدون فوضى.

    جاهز للاستخدام في ثوانٍ: بدون لوح، بدون انتظار، بدون فوضى.

    قوية بما يكفي لجلسات الكي الكاملة ومع ذلك جاهزة في ثوانٍ للمسة نهائية في اللحظة الأخيرة، تجعل OneTurn المدمجة من Philips العناية بالملابس سهلة. بدون إعداد، بدون انتظار - فقط نتائج واضحة خالية من التجاعيد متى احتجتها. ⁴

    نتائج مثالية كأداة الكي، بدون الضخامة

    نتائج مثالية كأداة الكي، بدون الضخامة

    استمتع بقوة الكي الكاملة بدون حجم المكواة البخارية التقليدية. توفر تقنيتنا المبتكرة بخارًا قويًا ومتسقًا مع ضمان عدم التسرب¹ للحصول على نتائج واضحة تشبه الكي على أي قماش - من الحرير الرقيق إلى القطن المنظم.

    من مكواة إلى جهاز بخاري بلفة بسيطة

    من مكواة إلى جهاز بخاري بلفة بسيطة

    كي منعش وتبخير لطيف في جهاز خفيف الوزن واحد. انتقل بسلاسة بين الكي الأفقي للقطع المنظمة والتبخير العمودي للملابس الرقيقة بلفة بسيطة. يضمن تدفق البخار المستمر (45 جرام/دقيقة) بأي زاوية نتائج مثالية.

    مصمم للراحة والسرعة

    مصمم للراحة والسرعة

    OneTurn أخف بنسبة 50% وتسخن أسرع من المكاوي البخارية التقليدية². صغيرة الحجم ولكن كبيرة في الأداء، إنها المزيج المثالي من السرعة والقوة والراحة لأنماط الحياة العصرية.

    قاعدة المكواة الماسية المميزة: دقة وسرعة

    قاعدة المكواة الماسية المميزة: دقة وسرعة

    انتقل بين الدقة والسرعة مع قاعدة أداة الكي الماسية المميزة. استخدم الشكل I للمسات النهائية الدقيقة أو الشكل T لتغطية واسعة بضربة واحدة. تتكيف OneTurn مع احتياجاتك، وتوفر مرونة أداة كي وجهاز بخاري في آن واحد.

    تقنية OptimalTEMP؛ ضمان عدم التسبب بالحروق على جميع الأقمشة القابلة للكي

    تقنية OptimalTEMP؛ ضمان عدم التسبب بالحروق على جميع الأقمشة القابلة للكي

    مع تقنية OptimalTEMP، تحصل على درجة حرارة مثالية واحدة لجميع الأقمشة القابلة للكي. لا حاجة لإعدادات درجة الحرارة - فقط انزلق من الحرير إلى الجينز بثقة.

    استمتع بانزلاق سلس وناعم كالحرير على أي قماش

    استمتع بانزلاق سلس وناعم كالحرير على أي قماش

    تتميز قاعدة المكواة SteamGlide Plus الحصرية بطبقة من التيتانيوم وطلاء من 6 طبقات للانزلاق السلس. مقاومة للالتصاق والخدوش وسهلة التنظيف - مصممة للحركة السهلة على جميع الأقمشة.

    دفعة بخار قوية للتجاعيد العنيدة

    دفعة بخار قوية للتجاعيد العنيدة

    تغلّب على التجاعيد الصعبة بفضل دفعات البخار الثلاثية (90 غ/دقيقة) التي تتغلغل بعمق داخل طبقات القماش، مما ينعّم حتى أكثر التجاعيد عنادًا. أداء قوي في الكيّ والبخار، مثالي للأقمشة السميكة ولمسات سريعة في اللحظات الأخيرة.

    خزان ماء قابل للفصل: إعادة تعبئة سريعة، بدون انقطاعات

    خزان ماء قابل للفصل: إعادة تعبئة سريعة، بدون انقطاعات

    يتيح خزان الماء القابل للإزالة سعة 200 مل إعادة التعبئة بسهولة ودون انسكاب، كما يسهل الصيانة السريعة - دون الحاجة إلى إيقاف تشغيل الجهاز. ما عليك سوى فصله وإعادة تعبئته ومواصلة التبخير. للجلسات الأطول، يتوفر خزان ماء إضافي سعة 300 مل، مما يتيح لك كي المزيد من الملابس بانقطاعات أقل.

    راحة البال مع ميزة الإيقاف التلقائي المدمجة

    راحة البال مع ميزة الإيقاف التلقائي المدمجة

    بعد ترك أداة الكي دون استخدام لمدة 8 دقائق، يعمل نظام الإيقاف التلقائي المدمج، ليقوم بإيقاف تشغيل الجهاز بالكامل بعد 10 دقائق. يساهم ذلك في منع الحوادث وتوفير الطاقة، مما يحافظ على سلامة المنزل ويقلّل من استهلاك الكهرباء.

    وظيفة الشطف للأداء الأمثل

    وظيفة الشطف للأداء الأمثل

    حافظ على الأداء الأمثل مع نظام الشطف لدينا. أطل عمر جهازك وتأكد من إخراج بخار متسق بمرور الوقت.³

    قاعدة آمنة للتخزين والوصول السريع

    قاعدة آمنة للتخزين والوصول السريع

    قاعدة الاستراحة الأنيقة والآمنة المقاومة للحرارة تحمي الأسطح وتحافظ على جهاز OneTurn جاهزًا بين الاستخدامات. مصممة للتخزين السهل والاستخدام المريح أثناء التنقل.

    أداء بخار قوي، قدرة كهربائية أقل.

    أداء بخار قوي، قدرة كهربائية أقل.

    بفضل محرك البخار المبتكر، توفر OneTurn نفس معدل البخار القوي للمكاوي البخارية Philips التقليدية (45 جم/دقيقة) بينما تعمل بقدرة 1800 واط فقط.⁴

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      أداة كي وجهاز بخار هجين
      وقت الإحماء
      45 ثانية
      سهلة الإعداد والتخزين
      نعم
      رأس دوار
      نعم
      ضوء المؤشر
      نعم
      مادة قاعدة أداة الكي
      ألومنيوم
      وظيفة الشطف
      نعم
      اسم قاعدة أداة الكي
      Steam Glide plus
      تذكير لتنظيف الكلس
      لا
      خزان مياه قابل للفك
      نعم
      سعة خزان المياه
      200 مل + 300 مل
      إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
      نعم
      تنبيه انخفاض مستوى الماء
      لا
      أوضاع البخار (ECO/MAX)
      نعم
      بخار عمودي
      نعم
      مخزن سلك الطاقة
      نعم
      مأخذ طاقة مضمن
      نعم
      الضمان/الكفالة
      سنتان
      تقنية OptimalTEMP
      نعم
      وظيفة تعزيز البخار
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      حتى 1800 واط⁵
      الضغط
      0,85 بار
      معدل البخار (أفقي)
      45 جم/دقيقة
      معدل البخار (عمودي)
      45 جم/دقيقة
      بخار عند الطلب
      نعم
      بخار كثيف
      90 جم/دقيقة
      الفولتية
      220-240 فولت

    • السلامة

      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      مفتاح التشغيل/الإيقاف
      نعم
      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      أبعاد قاعدة أداة الكي
      116,7(العرض)مم × 197,8(الطول)مم
      أبعاد المنتج مع لوحة البخار بالوضع العمودي (العرض×الارتفاع×الطول) (سم)
      12(العرض)سم × 17(الارتفاع)سم × 34(الطول)سم
      أبعاد المنتج مع لوحة البخار بالوضع الأفقي (العرض×الارتفاع×الطول) (سم)
      20(العرض)سم × 17(الارتفاع)سم × 30(الطول)سم
      أبعاد الحزمة (العرض × الارتفاع × الطول)
      19,5(العرض)سم × 22,6(الارتفاع)سم × 38(الطول)سم
      طول سلك الطاقة
      2,5 م
      أبعاد Stylemat (سم)
      45(العرض)سم × 69(الطول)سم
      حجم اللوحة الناعمة (العرض×الطول) (سم)
      45(العرض)سم × 85(الطول)سم
      وزن اللوحة الناعمة (كجم)
      1 كجم
      وزن المنتج
      0,9 كجم
      الوزن الإجمالي مع العلبة
      3,1 كجم

    • التصميم

      اللون
      أزرق عميق
      اللون الثانوي
      Louros

    • الملحقات

      قاعدة الاستراحة
      نعم
      الملحقات المضمنة
      لوحة ناعمة وخزان ماء سعة 300 مل

    • الاستدامة

      التغليف
      علبة مستدامة
      تم استخدام البلاستيك المعاد تدويره
      30.7%
      دليل المستخدم
      QSG
      مؤشر قابلية الإصلاح
      14.3
      توفر القطع القابلة للاستبدال
      10 سنوات

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      الصين

    Badge-D2C

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    • ³ يُوصى باستخدام وظيفة الشطف بعد كل شهر من الاستخدام للحفاظ على أداء البخار الجيد. إذا كنت تعيش في منطقة بها ماء عسر، استخدم الوظيفة بشكل أكثر تكرارًا
    • ⁴ بناءً على معدل البخار، بالمقارنة مع مكواة Philips البخارية (DST6120) في الوضع الافتراضي
    • ⁵ 1800 واط عند 240 فولت
    • ⁶ استخدم بساط StyleMat فقط على سطحٍ مستوٍ ومقاومٍ للحرارة والبخار. فقد يتسبب البخار في إتلاف بعض أنواع الأسطح أو الأثاث أو تغيّر لونها
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