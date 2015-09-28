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  • مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    PowerLife Plus مكواة بالبخار

    GC2988/86

    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    تمنحك المكواة البخارية PowerLife Plus من Philips نتائج رائعة يومًا بعد يوم ولا تخذلك أبدًا، وذلك بفضل قاعدة المكواة SteamGlide الجديدة وكمية إخراج البخار الكبيرة والمستمرة ووظيفة تنظيف الكلس السهلة الاستخدام للحصول على دفق بخار يدوم لفترة طويلة وإمكانية ترك المكواة على قاعدتها بثبات تام.

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    PowerLife Plus مكواة بالبخار

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    مصممة لتوفير أداء مميز يوماً بعد يوم

    • قوة بخار 40 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 150 غ
    • قاعدة المكواة SteamGlide
    • حماية من الكلس
    • 2400 واط
    2400 واط لزيادة السخونة بسرعة

    2400 واط لزيادة السخونة بسرعة

    2400 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي

    إخراج بخار يصل إلى 40 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    إخراج بخار يصل إلى 40 غ/الدقيقة لإزالة مثالية للتجاعيد

    يتيح لك إخراج البخار لغاية 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.

    تعزيز بخار يصل إلى 150 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    تعزيز بخار يصل إلى 150 غ لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة

    تمكّنك المكواة التي تتميّز بتعزيز بخار يبلغ 150 غ من إزالة أصعب التجاعيد بسهولة تامة.

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    قاعدة المكواة SteamGlide هي القاعدة الفضلى من Philips

    تعتبر قاعدة المكواة SteamGlide القاعدة الفضلى من Philips للمكواة البخارية. فهي مقاومة للخدش وتنزلق بسلاسة ويسهل تنظيفها.

    تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

    تقوم شريحة تنظيف الكلس بإزالة الطبقة الكلسية من المكواة بسهولة

    يمكن تشغيل هذه المكواة البخارية باستخدام مياه الحنفية العادية. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل وظيفة تنظيف الكلس إزالة أي ترسبات كلسية متراكمة في المكواة. للحفاظ على أداء المكواة البخارية من Philips، يجب استخدام وظيفة تنظيف الترسبات الكلسية هذه مرة في الشهر باستخدام مياه الحنفية.

    يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

    يحفظ نظام منع التقطير الثياب خالية من البقع أثناء الكي

    يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.

    يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

    يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة

    يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة. عند ترك المكواة على مسندها فستتوقف عن التشغيل في غضون 8 دقائق. عند تركها على قاعدتها أو جنبها، ستتوقف عن التشغيل في غضون 30 ثانية.

    قاعدة متينة لثبات محسّن

    تتميّز هذه المكواة بقاعدة عريضة جدًا مصممة خصيصًا، لثبات أفضل عند وضع المكواة بوضعية عمودية

    المواصفات التقنية

    • التحكم بالترسبات الكلسية

      حل خالٍ من الكلس
      شريحة تنظيف الكلس

    • سهولة الاستخدام

      تعبئة المياه وإفراغها
      فتحة تعبئة واسعة
      سعة خزان الماء
      300  ml
      وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن
      نعم
      منع التقطير
      نعم
      طول سلك الطاقة
      2  m

    • إزالة التجاعيد بقوة وسرعة

      إخراج بخار مستمر
      40  g/min
      قاعدة المكواة
      SteamGlide
      الطاقة
      2400  W
      مِرشة
      نعم
      بخار كثيف
      150  g
      بخار عمودي
      نعم

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