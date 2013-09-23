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  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Standard Product Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Main in-use photograph Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Product in Use Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer
  • Emotional Benefit Photo Philips Steam&Go Handheld garment steamer

تم إيقافه

Steam&Goقدر بخاري للملابس محمول باليد

GC320/27

1 جائزة

إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار

إن هذا القدر البخاري للملابس المحمول باليد مثالي لوضع اللمسات الأخيرة على الثياب وللملابس التي يصعب كيّها. إنه سهل الاستخدام وسريع، فيعتبر الملحق المثالي لمكواتك.

عرض جميع المزايا

مثالي للملابس الدقيقة وللسفر

إزالة التجاعيد بسرعة بفضل قوة البخار

  • 1200 واط

  • بخار عند الطلب

  • فرشاة

  • حقيبة تخزين

لا حاجة للوح كيّ

لا حاجة للوح كيّ

من خلال استخدام القدر البخاري لن تحتاج إلى لوح كيّ بعد الآن، الأمر الذي يجعل الكي خاليًا من العناء.

بخار تلقائي مستمر تولّده المضخة الكهربائية

بخار تلقائي مستمر تولّده المضخة الكهربائية

توفر المضخة الكهربائية دفق بخار مستمر لإزالة التجاعيد بسرعة وسهولة.

ملحق الفرشاة لنتائج حريرية

ملحق الفرشاة لنتائج حريرية

استخدم ملحق الفرشاة مع الملابس الأكثر سمكًا مثل المعاطف لوصول أفضل للبخار كما للاستمتاع بنتائج حريرية.

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الجوائز

  • صورة لـ VRS_PBTAWARD66
إخلاء المسؤولية

  1. تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية فحصًا لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.