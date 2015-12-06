GC3569/26
إعادة تعبئة أقل لفترة كيّ أطول
تتميّز مجموعة المكاوي البخارية SmoothCare من Philips بأحد أكبر خزانات المياه على الإطلاق للمكاوي البخارية. أصبح بإمكانك الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة! وسيمكنّك البخار القوي من إزالة التجعيدات بسهولة تامة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يمنع النظام المضاد للتكلس الثنائي الفعالية للمكواة بالبخار من Philips الترسبات الكلسية من خلال أقراص مضادة للتكلس ووظيفة تنظيف الكلس سهلة الاستخدام.
يتيح نظام منع التقطير الخاص بالمكواة بالبخار من Philips تمليس الأقمشة الناعمة على درجات حرارة منخفضة من دون الحاجة إلى القلق بشأن البقع من نقاط المياه.
تمنحك المكواة البخارية من Philips التي تتمتع بإخراج بخار مستمر حتى 40 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
عملية كيّ مريحة مع إعادة تعبئة أقل. يمكّنك خزان المياه الكبير جدًا بسعة 400 مل من الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة تعبئته. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول بسهولة إلى الأزرار الكبيرة ومفتاح البخار المنزلق والمريح، مما يمنحك تحكمًا كاملاً.
تتميّز قاعدة المكواة الخزفية EasyFlow بأنها مقاومة للخدوش وتنزلق بسهولة وسهلة التنظيف.
يمكن استخدام تعزيز البخار عموديًا ولإزالة التجاعيد الصعبة.
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية
سهولة الاستخدام
إزالة التجاعيد بقوة وسرعة
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