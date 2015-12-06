يتطلّب خزان المياه الكبير جدًا بسعة 400 مل إعادة تعبئة أقل

عملية كيّ مريحة مع إعادة تعبئة أقل. يمكّنك خزان المياه الكبير جدًا بسعة 400 مل من الكيّ لمدة أطول من دون الحاجة إلى إعادة تعبئته. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الوصول بسهولة إلى الأزرار الكبيرة ومفتاح البخار المنزلق والمريح، مما يمنحك تحكمًا كاملاً.