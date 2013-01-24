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قدر بخاري للملابس

GC442/86
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    قدر بخاري للملابس

    GC442/86
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      البخار الأكثر فعالية لنتائج أسرع كل يوم

      مع تقنية PureSteam المبتكرة ولوح StyleMat

      • 1500 واط، بخار يصل إلى 30 غ/الدقيقة
      • وظيفة 2 في 1
      • تقنية PureSteam
      • StyleMat
      تقنية PureSteam: بخار قوي تدوم لسنوات

      تقنية PureSteam: بخار قوي تدوم لسنوات

      من السهل أن يتراجع أداء البخار مع مرور الوقت في أجهزة الكيّ البخارية الأخرى بسبب تراكم الترسبات الكلسية. ولكن بفضل تقنية PureSteam المبتكرة مع ميزة تحرير الكلس السريعة، لا تتراكم الترسبات على جهاز التسخين ويسهل إزالتها. إنها تقنية فعالة جدًا بحيث يبقى دفق البخار قويًا لسنوات طويلة.

      وظيفة البخار العمودي والأفقي 2 في 1 لنتائج أفضل

      وظيفة البخار العمودي والأفقي 2 في 1 لنتائج أفضل

      يمكنك كيّ ملابسك بواسطة البخار عموديًا من دون استخدام لوح الكيّ، أو يمكنك إضفاء لمسة أخيرة مثالية عبر كيّ الملابس بالبخار أفقيًا على أي سطح مستوٍ من حولك. بفضل تصميمه الداخلي الفريد، سيولّد القدر البخاري هذا بخارًا قويًا مستمرًا حتى في الوضعية الأفقية. هذا الأمر مفيد بشكل خاص عند كيّ المناطق الصعبة مثل الياقات أو الأكمام.

      ميزة تحرير الكلس السريعة لإزالة الترسبات الكلسية من القدر البخاري

      ميزة تحرير الكلس السريعة لإزالة الترسبات الكلسية من القدر البخاري

      تعتبر ميزة تحرير الكلس السريعة أسهل طريقة لإزالة الترسبات الكلسية من القدر البخاري. ومع تقنية PureSteam، تضمن ميزة تحرير الكلس السريعة بخارًا قويًا ومستمرًا لسنوات قادمة.

      خزان مياه بحجم XL للكيّ بواسطة البخار بدون عناء وبدون الحاجة إلى إعادة التعبئة

      خزان مياه بحجم XL للكيّ بواسطة البخار بدون عناء وبدون الحاجة إلى إعادة التعبئة

      يسمح خزان المياه سعة 200 مل بكيّ ما يصل إلى 3 قطع ملابس على البخار من دون الحاجة إلى إعادة تعبئته. ما يكفي لوضع اللمسات النهائية على زيّ بأكمله والاستعداد بأسرع وقت.

      ملحق الفرشاة للأقمشة الأكثر سماكة

      ملحق الفرشاة للأقمشة الأكثر سماكة

      يساعد ملحق الفرشاة على فتح ألياف النسيج ويسمح بتغلغل البخار بشكل أفضل. يعتبر الملحق جيدًا بشكل خاص للملابس الأكثر سماكة مثل السترات والمعاطف. بالإضافة إلى ذلك، يساعد أيضًا في إزالة الأوساخ والوبر.

      بخار تلقائي مستمر تولّده المضخة الكهربائية

      بخار تلقائي مستمر تولّده المضخة الكهربائية

      بفضل المضخة الكهربائية، لست بحاجة إلى ضخ البخار يدويًا. ما عليك سوى الضغط على مولّد البخار لتوليد البخار بشكل مستمر.

      لوح SmartFlow مسخّن لتفادي البقع الرطبة

      لوح SmartFlow مسخّن لتفادي البقع الرطبة

      يمنع لوح SmartFlow المسخّن التكثيف وظهور البقع الرطبة على ملابسك وهو آمن 100% على كل ملابسك حتى الملابس الدقيقة.

      آمن للاستخدام على كل الأقمشة الناعمة كالحرير

      آمن للاستخدام على كل الأقمشة الناعمة كالحرير

      إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل أنواع الأقمشة. فهو حل مثالي للأقمشة الدقيقة كالحرير والكشمير.

      مسند آمن أثناء الكيّ بالبخار

      مسند آمن أثناء الكيّ بالبخار

      أثناء جلسة الكيّ بالبخار، يمكنك إسناد القدر البخاري للملابس بمجرد وضعه على القاعدة. وهي وضعية إسناد سهلة جدًا وآمنة.

      بخار قوي لإزالة الروائح والقضاء على البكتيريا بنسبة 99,9%

      بخار قوي لإزالة الروائح والقضاء على البكتيريا بنسبة 99,9%

      يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم، كما يقضي على &99,9 من البكتيريا. ** تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.

      يقدّم لوح StyleMat الدعم للحصول على نتائج نهائية مثالية

      يقدّم لوح StyleMat الدعم للحصول على نتائج نهائية مثالية

      يشكّل لوح StyleMat مع وظيفة 2 في 1 دعامة عند الكيّ بالبخار عموديًا وأفقيًا على حد سواء. تمكّنك الدعامة من تمديد الملابس، مما يزوّدك بأفضل النتائج بواسطة القدر البخاري للملابس. يُستخدم لوح StyleMat أيضًا كحماية للسطح المتواجد بالخلف.

      البخار الأقوى بفعالية تصل إلى 30 غ/الدقيقة لنتائج أسرع

      البخار الأقوى بفعالية تصل إلى 30 غ/الدقيقة لنتائج أسرع

      إن القدر البخاري المحمول باليد StyleTouch Pure هو أقوى جهاز لدينا ويختلف اختلافًا جوهريًا عن أجهزة الكيّ البخارية الأخرى. مع بخار يصل إلى 30 غ/الدقيقة، يولّد الجهاز بخارًا قويًا يتغلغل في الملابس بطريقة أعمق، ما يمكّنك من إزالة التجاعيد بسرعة.

      جاهز في 60 ثانية

      جاهز في 60 ثانية

      جاهز للكيّ بالبخار على الفور. ما عليك سوى توصيل الجهاز بالطاقة، والانتظار لأقل من دقيقة واحدة... ثم الانطلاق بعملية الكيّ بواسطة البخار!

      المواصفات التقنية

      • سهل الاستخدام

        طول سلك الطاقة
        2 m
        سعة خزان الماء
        200 ml
        فرشاة
        نعم
        اللون
        أسود
        تقنية PureSteam
        نعم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        StyleMat
        نعم
        جاهز للاستخدام
        مؤشر الضوء

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        جاهز للاستخدام
        1 min
        فولتية
        240 V
        الطاقة
        1500 W
        بخار عند الطلب
        نعم
        بخار مستمر
        إلى حد 30 غ/د

      • الضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        حاوية كلس مضمنة

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        32 ‏x‏ 22‏ x‏ 17 cm
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        30 ‏x‏ 17‏ x‏ 13 cm
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        0,9 kg

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