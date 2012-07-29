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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron

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Azurمكواة بالبخار

GC4860/27

1 جائزة

مصممة لتوفير نتائج مذهلة

تتميّز مكواة Azur الجديدة هذه من Philips بتصميمها الرائع ووزنها المثالي لكي الملابس بسهولة ولتصل حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية.

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مكواة بأداء بخار قوي

مصممة لتوفير نتائج مذهلة

  • قوة بخار 50 غ/الدقيقة؛ تعزيز بخار 200 غ

  • قاعدة مكواة Steamglide Plus

  • وظيفة الإيقاف التلقائي الآمن

  • بقدرة 2600 واط

تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

تسمح لك فتحة البخار بإيصال البخار إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها

تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.

تصميم ممتاز للتحكم بالمكواة بسهولة على الملابس

تصميم ممتاز للتحكم بالمكواة بسهولة على الملابس

صُممت المكواة بالبخار من Philips للتحكم بالمكواة على الملابس وتمكّنك من الوصول إلى أصعب المناطق بسهولة.

تمكّنك خفّة وزن المكواة من تحريك المكواة بسهولة على لوح الكوي أو في أي مكان آخر

تمكّنك خفّة وزن المكواة من تحريك المكواة بسهولة على لوح الكوي أو في أي مكان آخر

يبلغ وزن المكواة الأقصى 1.6 كغ مما يسهّل وضع المكواة على اللوح وعلى المسند المخصص لها.

المواصفات التقنية

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الجوائز

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