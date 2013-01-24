مصممة لتوفير نتائج مذهلة
تتميّز مكواة Azur الجديدة هذه من Philips بتصميمها الرائع ووزنها المثالي لكي الملابس بسهولة ولتصل حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصممة لتوفير نتائج مذهلة
تتميّز مكواة Azur الجديدة هذه من Philips بتصميمها الرائع ووزنها المثالي لكي الملابس بسهولة ولتصل حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية. إكتشف كلّ المميزات
مصممة لتوفير نتائج مذهلة
تتميّز مكواة Azur الجديدة هذه من Philips بتصميمها الرائع ووزنها المثالي لكي الملابس بسهولة ولتصل حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصممة لتوفير نتائج مذهلة
تتميّز مكواة Azur الجديدة هذه من Philips بتصميمها الرائع ووزنها المثالي لكي الملابس بسهولة ولتصل حتى إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتمتّع بأداء بخار قوي لتمنحك كل ما تحتاج إليه للحصول على نتائج مثالية. إكتشف كلّ المميزات
تضمّ فتحة البخار الفريدة التي تتمتع بها المكواة من Philips هذه قاعدة مكواة ذات جهة أمامية مسننة مع فتحات بخارية طويلة ومميزة عند الرأس، لتأمين الوصول إلى النواحي الصغيرة والصعبة جداً بهدف الحصول على أفضل نتائج كيّ.
صُممت المكواة بالبخار من Philips للتحكم بالمكواة على الملابس وتمكّنك من الوصول إلى أصعب المناطق بسهولة.
يبلغ وزن المكواة الأقصى 1.6 كغ مما يسهّل وضع المكواة على اللوح وعلى المسند المخصص لها.
2600 واط لزيادة السخونة بسرعة ولأداء قوي.
يتيح لك إخراج البخار المستمر لغاية 50 غ/دقيقة الكمية المثالية من البخار لإزالة كافة التجاعيد بفعالية.
يقوّي تطبيق تعزيز البخار إطلاق بخار معزز بوزن 200 غ حتى على أصعب التجاعيد.
يتم إيقاف تشغيل المكواة تلقائياً عند تركها من دون مراقبة. عند ترك المكواة على مسندها فستتوقف عن التشغيل في غضون 8 دقائق. عند تركها على قاعدتها أو جنبها، ستتوقف عن التشغيل في غضون 30 ثانية.
للحصول على أفضل نتائج الكيّ، أنت تحتاجين إلى قاعدة مكواة تتميّز بالتوازن المثالي بين الانزلاق والتمدد. وتتوفر هذه الميزة في SteamGlide Plus مع منطقة انزلاق سهل ومنقطة تمدد مثالية.
إزالة الثنيات بقوة وسرعة
سهولة الاستخدام
التحكم بالترسبات الكلسية
المواصفات التقنية