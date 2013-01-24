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Azur Elite

مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

GC5037/86
  • المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا
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    Azur Elite مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

    GC5037/86

    المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا

    مكواة قوية وذكية لنتائج مثالية بشكل أسرع. يمكنك كيّ كل الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون خطر حرق الملابس، بفضل تقنية OptimalTEMP. بالإضافة إلى ذلك، يضمن وضع البخار DynamiQ المتطور إطلاق كمية البخار القوي المثالية عند الحاجة إليها* إكتشف كلّ المميزات

    Azur Elite مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

    المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا

    مكواة قوية وذكية لنتائج مثالية بشكل أسرع. يمكنك كيّ كل الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون خطر حرق الملابس، بفضل تقنية OptimalTEMP. بالإضافة إلى ذلك، يضمن وضع البخار DynamiQ المتطور إطلاق كمية البخار القوي المثالية عند الحاجة إليها* إكتشف كلّ المميزات

    المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا

    مكواة قوية وذكية لنتائج مثالية بشكل أسرع. يمكنك كيّ كل الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون خطر حرق الملابس، بفضل تقنية OptimalTEMP. بالإضافة إلى ذلك، يضمن وضع البخار DynamiQ المتطور إطلاق كمية البخار القوي المثالية عند الحاجة إليها* إكتشف كلّ المميزات

    Azur Elite مكواة بخارية مع بتقنية OptimalTEMP

    المكواة البخارية الأذكى والأكثر فعالية لدينا

    مكواة قوية وذكية لنتائج مثالية بشكل أسرع. يمكنك كيّ كل الأقمشة، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير من دون خطر حرق الملابس، بفضل تقنية OptimalTEMP. بالإضافة إلى ذلك، يضمن وضع البخار DynamiQ المتطور إطلاق كمية البخار القوي المثالية عند الحاجة إليها* إكتشف كلّ المميزات

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      ضمان عدم التسبب بحروق، مع نظام تحرير البخار الذكي

      • 3000 واط
      • بخار مستمر يبلغ 70 غ/دقيقة
      • تعزيز بخار يبلغ 260 غ
      • قاعدة مكواة SteamGlide Advanced
      تقنية OptimalTEMP: ضمان عدم حرق الملابس، بدون إعدادات

      تقنية OptimalTEMP: ضمان عدم حرق الملابس، بدون إعدادات

      بفضل تقنية OptimalTEMP، نضمن لك ألا تتسبب هذه المكواة أبدًا بحرق أي أقمشة قابلة للكيّ ويمكنك كيّ كل أنواع الملابس، بدءًا من الجينز والحرير وصولاً إلى الكتّان والكشمير بأمان، وفق أي ترتيب، وبدون الاضطرار إلى انتظار ضبط درجة الحرارة أو فرز الملابس قبل كيّها. أصبحت عملية الكيّ أسهل وأسرع بفضل المكاوي البخارية من Philips المزوّدة بتقنية OptimalTEMP التي تم اختبارها من قِبل خبراء قماش مستقلين.

      أوضاع بخار مناسبة: DynamiQ وMAX وIONIC وOFF

      أوضاع بخار مناسبة: DynamiQ وMAX وIONIC وOFF

      يمكنك الاختيار من بين أوضاع بخار متعددة: يقدّم وضع DynamiQ كمية البخار المثالية تلقائيًا عند الحاجة، ويقضي وضع Max على أصعب التجاعيد كليًا عبر بخار مستمر وقوي، أما وضع IONIC فيوفّر دفعات بخار قوية لعملية كيّ صحية أكثر، ويمكنك إيقاف تشغيل البخار من خلال وضع OFF

      وضع DynamiQ، ميزة تحرير البخار الذكية لنتائج مثالية

      وضع DynamiQ، ميزة تحرير البخار الذكية لنتائج مثالية

      بفضل مستشعر DynamiQ، وهو مستشعر الحركة الأكثر تطورًا المستخدَم في المكاوي البخارية، يمكن معرفة كيف تتحرّك المكواة بالضبط وعندما لا تكون قيد الاستخدام. يحرّر وضع البخار DynamiQ كمية مثالية من البخار تلقائيًا عند الحاجة إليها أثناء الكيّ للحصول على نتائج أسرع. يبدأ تحرير البخار تلقائيًا عندما تتحرّك المكواة ويتوقّف عند عدم تحريكها لتجربة كيّ ملائمة ومريحة.

      وضع البخار الأيوني، بخار عميق مؤيّن لعملية كيّ صحية

      وضع البخار الأيوني، بخار عميق مؤيّن لعملية كيّ صحية

      يوّلد وضع البخار الأيوني بخارًا أيونيًا عميقًا وقويًا لعملية كيّ صحية أكثر، لتلبية متطلبات ملابسك الخاصة.

      قدرة 3000 واط لإحماء سريع وأداء قوي

      قدرة 3000 واط لإحماء سريع وأداء قوي

      توفر وقت إحماء سريع وأداء قويًا لعملية كيّ سريعة جدًا

      قاعدة مكواة SteamGlide Advanced، لأفضل مستوى من الانزلاق والمتانة على الإطلاق

      قاعدة مكواة SteamGlide Advanced، لأفضل مستوى من الانزلاق والمتانة على الإطلاق

      تتميّز قاعدة المكواة SteamGlide Advanced المتميّزة التي نقدّمها بأداء انزلاق سلس على كل الأقمشة. فقاعدة المكواة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهي أقوى بمرتَين من الألومنيوم. أما الطلاء الذي نقدّمه فحائز براءة اختراع، وهو مؤلّف من 6 طبقات مع طبقة متطورة من التيتانيوم، لانزلاق بدون مجهود على كل الأقمشة، وللحصول على أسرع النتائج.

      تولّد مضخة البخار الفائق السرعة كمية بخار أكبر بنسبة تصل إلى 50% عبر القماش*

      تولّد مضخة البخار الفائق السرعة كمية بخار أكبر بنسبة تصل إلى 50% عبر القماش*

      تولّد مضخة البخار الفائق السرعة كمية بخار مستمر إضافية بنسبة تصل إلى 50% للتخلص من التجاعيد بطريقة أسرع بعد.

      إخراج بخار يصل إلى 70 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر

      إخراج بخار يصل إلى 70 غ/دقيقة لإزالة التجاعيد بسرعة أكبر

      إخراج بخار قوي ومتّسق يتغلغل بنسبة أكبر تصل إلى 50% عبر القماش لإزالة التجاعيد بطريقة أسرع.

      تعزيز بخار يصل إلى 260 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      تعزيز بخار يصل إلى 260 غ لإزالة التجاعيد الصعبة كليًا

      يتغلغل بشكل أعمق في القماش لإزالة التجاعيد الصعبة بسهولة تامة.

      ميزة تحرير الكلس بسرعة في 15 ثانية لأداء بخار يدوم طويلاً

      ميزة تحرير الكلس بسرعة في 15 ثانية لأداء بخار يدوم طويلاً

      يضمن توليد البخار المحسّن تفكيك الكلس بسهولة، وأصبح يجمع كمية كلس أكبر بـ 5 مرات أكثر في الحاوية. مع ميزة تحرير الكلس بسرعة، يمكن إزالة الحاوية وتفريغها بسهولة في أقل من 15 ثانية لأداء بخار يدوم طويلاً كل يوم.

      إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

      يتوقف تشغيل المكواة عندما لا تكون قيد الاستعمال. ويتوقف تشغيلها تلقائيًا بعد 30 ثانية عند تركها على قاعدتها، وبعد 8 دقائق عند تركها على كعبها.

      المواصفات التقنية

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        70  غ/د
        بخار أيوني عميق
        نعم
        الطاقة
        3000  واط
        تعزيز البخار
        260  غ
        بخار عمودي
        نعم

      • سهولة الاستخدام

        اسم قاعدة المكواة
        SteamGlide Advanced
        سعة خزان الماء
        350  مل
        كعب مكواة ثابت جدًا
        نعم
        طول سلك الطاقة
        2.5  أمتار
        منع التقطير
        نعم
        فتحة تعبئة كبيرة جدًا
        نعم
        إيقاف التشغيل التلقائي
        نعم

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        ميزة تحرير الكلس السريعة

      • الحجم والوزن

        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        33,3 x‏ 17,5 x‏ 13,5  سم

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • فعالية صديقة للبيئة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

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