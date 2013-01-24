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ComfortTouch

قدر بخاري للملابس

GC552/46
  • إزالة التجاعيد من دون مجهود من الأعلى إلى الأسفل إزالة التجاعيد من دون مجهود من الأعلى إلى الأسفل إزالة التجاعيد من دون مجهود من الأعلى إلى الأسفل
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    ComfortTouch قدر بخاري للملابس

    GC552/46

    إزالة التجاعيد من دون مجهود من الأعلى إلى الأسفل

    نقدّم لك القدر البخاري للملابس ComfortTouch الجديد الذي يزيل التجاعيد ويُعيد النضارة إلى الأقمشة. مع البخار القوي المستمر ولوح StyleBoard طويل جدًا، يمكن التخلّص من التجاعيد على الملابس من الأعلى إلى الأسفل بسرعة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    ComfortTouch قدر بخاري للملابس

    إزالة التجاعيد من دون مجهود من الأعلى إلى الأسفل

    نقدّم لك القدر البخاري للملابس ComfortTouch الجديد الذي يزيل التجاعيد ويُعيد النضارة إلى الأقمشة. مع البخار القوي المستمر ولوح StyleBoard طويل جدًا، يمكن التخلّص من التجاعيد على الملابس من الأعلى إلى الأسفل بسرعة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    إزالة التجاعيد من دون مجهود من الأعلى إلى الأسفل

    نقدّم لك القدر البخاري للملابس ComfortTouch الجديد الذي يزيل التجاعيد ويُعيد النضارة إلى الأقمشة. مع البخار القوي المستمر ولوح StyleBoard طويل جدًا، يمكن التخلّص من التجاعيد على الملابس من الأعلى إلى الأسفل بسرعة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    ComfortTouch قدر بخاري للملابس

    إزالة التجاعيد من دون مجهود من الأعلى إلى الأسفل

    نقدّم لك القدر البخاري للملابس ComfortTouch الجديد الذي يزيل التجاعيد ويُعيد النضارة إلى الأقمشة. مع البخار القوي المستمر ولوح StyleBoard طويل جدًا، يمكن التخلّص من التجاعيد على الملابس من الأعلى إلى الأسفل بسرعة تامة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل garment-steamer

      إزالة التجاعيد من دون مجهود من الأعلى إلى الأسفل

      مع تقنية FlexHead ولوح StyleBoard الطويل جدًا

      • StyleBoard
      • 1800 واط
      • 3 إعدادات للبخار
      فرشاة للقماش ليتغلغل البخار بشكل أعمق في الملابس السميكة

      فرشاة للقماش ليتغلغل البخار بشكل أعمق في الملابس السميكة

      استخدم ملحق الفرشاة مع الملابس الأكثر سمكًا مثل المعاطف لوصول أفضل للبخار كما للاستمتاع بنتائج حريرية.

      بخار مستمر لإزالة الروائح والقضاء على البكتيريا بنسبة 99,9%*

      بخار مستمر لإزالة الروائح والقضاء على البكتيريا بنسبة 99,9%*

      يعيد البخار الساخن الرونق إلى ثيابك ويقضي على البكتيريا بنسبة تصل إلى 99,9%*. يمكنك توفير الوقت والمال والحفاظ على ثيابك لمدة أطول من خلال غسلها وتنظيفها على الجاف بوتيرة أقل.

      3 إعدادات للبخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

      3 إعدادات للبخار لأنواع مختلفة من الأقمشة

      يمكنك تعيين إعداد البخار المفضّل لديك للحصول على نتائج مثالية على أنواع الأقمشة المختلفة. استخدم مستوى البخار المنخفض للأنسجة الرقيقة وإعدادًا أقوى للأنسجة الأسمك والمعاطف.

      تحفظ ميزة Hang&Lock العلاّقة ثابتة في مكانها

      تحفظ ميزة Hang&Lock العلاّقة ثابتة في مكانها

      تضمن ميزة Hang&Lock الفريدة التي نقدمها الحفاظ على علاّقة الملابس ثابتة في مكانها لاستخدام البخار براحة أكبر. فهي تمنع اهتزاز العلّاقة أو سقوطها من مكانها.

      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحرقها

      آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ مع ضمان عدم التسبب بحرقها

      إن القدر البخاري آمن للاستخدام على كل الأقمشة والملابس. يمكن الضغط بقاعدة البخار بأمان على أي نوع من الملابس من دون خطر حرقها. إنه حلّ رائع للأقمشة الناعمة، مثل الحرير.

      إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse لاستخدام فعال يدوم لسنوات

      إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse لاستخدام فعال يدوم لسنوات

      يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse بشكل منتظم.

      خرطوم من السليكون خالٍ من PVC

      خرطوم من السليكون خالٍ من PVC

      إن خرطوم البخار مصنوع من مادة السليكون وهو الخيار الآمن والصحي للاستخدام مع البخار. ولأن سلامة عائلتك وصحة أفرادها تهمنا، لم يتم استخدام PVC في صنع خرطوم البخار.

      بخار مستمر وقوي لإزالة التجاعيد بسرعة

      بخار مستمر وقوي لإزالة التجاعيد بسرعة

      لوح StyleBoard طويل جدًا لنتائج أفضل من الأعلى إلى الأسفل

      يوفّر لوح StyleBoard الطويل جدًا دعامة موثوق بها أثناء استخدام البخار. ما عليك سوى وضع قطعة الملابس بين قاعدة البخار واللوح لاستخدام البخار بطريقة أسهل والحصول على نتائج مثالية من الأعلى إلى الأسفل.

      مع FlexHead للوصول إلى أسفل الملابس

      تسمح لك FlexHead المبتكرة بكيّ أسفل الملابس بالبخار بسهولة تامة، مع حاجة أقل للانحناء والركوع. تضمن قاعدة البخار المرنة ملامسة الملابس إلى أقصى حد، للحد من كمية البخار المتسربة والحصول على نتائج فعالة.

      المواصفات التقنية

      • التقنية

        تقنية FlexHead
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        لغاية 35  غ/د
        الطاقة
        1800  واط
        جاهز للاستخدام
        <1  دقيقة
        بخار متغير
        3  مستويات
        فولتية
        220 - 240  فولت

      • سهولة الاستخدام

        آمنة على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        سعة خزان الماء
        1800  مل
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        Hang&Lock
        نعم
        طول الخرطوم
        1.3  أمتار
        طول سلك الطاقة
        1.6  أمتار
        خرطوم بخار من السليكون
        نعم

      • غطاء اللوح

        الطبقة الأولى
        مصنوعة من القطن 100%

      • معالجة الكلس

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        Easy Rinse

      • الملحقات المضمّنة

        فرشاة
        نعم
        علّاقة الملابس
        نعم
        قفاز لحماية إضافية
        نعم
        عمودان قابلان للضبط
        نعم

      • الحجم والوزن

        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        37‏x‏46‏x‏64,5  سم
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        33‏x‏173‏x‏37  سم

      • ضمان

        ضمان عالمي لمدة سنتَين
        نعم

      • التصميم

        اللون
        زهري ناعم

      • دعامة للكيّ

        StyleBoard
        نعم

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