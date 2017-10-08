بخار قوي لإزالة التجاعيد على أفضل وجه

يمكّنك البخار القوي والمتواصل من كيّ أسمك الأقمشة بسهولة تامة. يمكنك مشاهدة التجاعيد الصعبة وهي تختفي مع تعزيز بخار إضافي في المكان المناسب تمامًا. يعتبر هذا البخار الإضافي مثاليًا للكيّ بالبخار بطريقة عمودية، وذلك لإعادة الرونق إلى الثياب والستائر أيضًا.