وعاء شديد السماكة (2.0 مم) غير لاصق وسهل التنظيف

يوفر الوعاء الداخلي المصمم خصيصًا توصيلاً أكثر فعالية للحرارة. وهو يسمح لك بالتمتع بالمذاق الذي يقدمه الطهو على طريقة "الوعاء الكبير" التقليدي. كما يضمن الوعاء الداخلي المؤلف من 5 طبقات ذهبية اللون وشديدة السماكة (2 مم) تسخينًا متساويًا. 1. إن طلاء الكريستال الفائق الصلابة غير قابل للخدش وغير لاصق ما يجعل الوعاء سهل التنظيف ومتينًا للغاية؛ 2. تزيد القاعدة ذات للون الذهبي الفاتح الحرارة أثناء الطهو بطريقة فعالة؛ 3. يوصل الوعاء المصنوع من سبيكة معدنية شديدة السماكة الحرارة بشكل متساوِ؛ 4. يحمي الطلاء المصنوع من الراتينج السبيكة ويجعل الوعاء أكثر صلابة ومتانة؛ 5. يساعد الطلاء الأسود الخارجي على الحفاظ على الحرارة وإبقاء الأرز ساخنًا وطازجًا