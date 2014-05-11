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HD7301/01
شاي ساخن على الدوام لكل أفراد العائلة
بفضل جهاز تحضير الشاي من Philips يمكنك تحضير الشاي لكل أفراد العائلة مع الغلاية بسعة 1,9 لتر. كذلك، تحافظ وظيفة "الحفاظ على السخونة التلقائية" على سخونة الشاي، للاستمتاع به في أي وقت.
وظيفة حفظ السخونة التلقائية
1700 واط
غلاية سعة 1,9 لتر
إبريق شاي زجاجي
تعمل وظيفة الحفاظ على السخونة تلقائيًا عند غليان الماء، ما يُحافظ على درجة حرارة الشاي المناسبة للمدة التي ترغب بها.
يسمح نظام التسخين قوة 1700 واط في إبريق الشاي بتسخين المياه بشكل سريع.
غلاية كبيرة سعة 1,9 لتر للسماح لك بغلي المياه لتقديم الشاي لكل أفراد العائلة.