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Daily Collectionآلة تحضير الشاي

HD7301/01

شاي ساخن على الدوام لكل أفراد العائلة

بفضل جهاز تحضير الشاي من Philips يمكنك تحضير الشاي لكل أفراد العائلة مع الغلاية بسعة 1,9 لتر. كذلك، تحافظ وظيفة "الحفاظ على السخونة التلقائية" على سخونة الشاي، للاستمتاع به في أي وقت.

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مع وظيفة حفظ السخونة التلقائية

شاي ساخن على الدوام لكل أفراد العائلة

  • وظيفة حفظ السخونة التلقائية

  • 1700 واط

  • غلاية سعة 1,9 لتر

  • إبريق شاي زجاجي

خاصية الحفاظ على السخونة التلقائية تُحافظ على درجة حرارة الشاي المناسبة.

خاصية الحفاظ على السخونة التلقائية تُحافظ على درجة حرارة الشاي المناسبة.

تعمل وظيفة الحفاظ على السخونة تلقائيًا عند غليان الماء، ما يُحافظ على درجة حرارة الشاي المناسبة للمدة التي ترغب بها.

نظام تسخين قوة 1700 واط لتسخين الماء بسرعة تامة

نظام تسخين قوة 1700 واط لتسخين الماء بسرعة تامة

يسمح نظام التسخين قوة 1700 واط في إبريق الشاي بتسخين المياه بشكل سريع.

غلاية كبيرة سعة 1,9 لتر لغلي كمية مياه لكل أفراد العائلة

غلاية كبيرة سعة 1,9 لتر لغلي كمية مياه لكل أفراد العائلة

غلاية كبيرة سعة 1,9 لتر للسماح لك بغلي المياه لتقديم الشاي لكل أفراد العائلة.

المواصفات التقنية

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