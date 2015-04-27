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  • الهواء هو بديل الزيت الجديد
  • الهواء هو بديل الزيت الجديد

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Daily Collectionمقلاة تقلل الدهون

HD9210/91

الهواء هو بديل الزيت الجديد

يعتبر القلي بواسطة الهواء طريقة صحية أكثر للاستمتاع بطعامك المفضل، بدءًا من البطاطس المقلية والشهية بنسبة دهون تقل عن 2% ووصولاً إلى الدجاج اللذيذ. بات بإمكانك توفير كميات كبيرة من الزيت لجهة استخدامه والتخلص منه، وكذلك الحفاظ على مطبخك نظيفًا من الطرطشات التي يحدثها.

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مأكولات مقلية ورائعة المذاق مع دهون أقل بنسبة تصل إلى 80%

الهواء هو بديل الزيت الجديد

  • مقلاة تقلل الدهون

  • جهاز طهو متعدد الوظائف

  • أسود/فضي

  • 800 غ

طعام مقلي لذيذ وصحي مع نسبة دهون أقل بكثير

طعام مقلي لذيذ وصحي مع نسبة دهون أقل بكثير

تمكّنك تقنية Rapid Air الحائزة براءة اختراع من قلي الوجبات الخفيفة ووجبات الطعام الشهية وخَبزها وتحميصها وشويها بنسبة دهون أقل من المقلاة التقليدية، وذلك من دون استخدام الزيت أو باستخدام كمية قليلة جدًا! بالإضافة إلى ذلك، تصدر تقنية Rapid Air رائحة أقل من المقالي التقليدية. كما أنها سهلة التنظيف وآمنة واقتصادية للاستخدام اليومي!

قلي وشوي وتحميص وخّبز بفضل المقلاة التي تقلل الدهون من Philips

قلي وشوي وتحميص وخّبز بفضل المقلاة التي تقلل الدهون من Philips

تقنية Rapid Air المبتكرة ليست رائعة للقلي فحسب، بل تتيح لك أيضًا شواء أطباقك المفضلة وخبزها وحتى تحميصها لتوفير حل شامل لكل وجباتك.

للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الوصفات الملهمة

استفد إلى أقصى حد من المقلاة المقللة للدهون. يزوّدك هذا التطبيق التفاعلي بوصفات مفصّلة للاستمتاع بمجموعة متنوعة من الطعام اللذيذ من كل أنحاء العالم.

المواصفات التقنية

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  1. مقارنة بالمقلاة العميقة HD6161 من Philips.