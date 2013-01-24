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Satinelle Essential

آلة صغيرة لإزلة الشعر

HP6420/00
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1 الجوائز
  • أصبحت إزالة الشعر أسهل أصبحت إزالة الشعر أسهل أصبحت إزالة الشعر أسهل
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    Satinelle Essential آلة صغيرة لإزلة الشعر

    HP6420/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    أصبحت إزالة الشعر أسهل

    استمتعي بنعومة تدوم لمدة طويلة بفضل Philips Satinelle. فهي تزيل الشعر القصير جدًا بطول 0,5 مم بلطف من الجذور. باتت عملية إزالة الشعر سهلة جدًا بفضل المقبض المريح والاستخدام السلكي. ويمكن غسل الرأس لنظافة مثالية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Satinelle Essential آلة صغيرة لإزلة الشعر

    أصبحت إزالة الشعر أسهل

    استمتعي بنعومة تدوم لمدة طويلة بفضل Philips Satinelle. فهي تزيل الشعر القصير جدًا بطول 0,5 مم بلطف من الجذور. باتت عملية إزالة الشعر سهلة جدًا بفضل المقبض المريح والاستخدام السلكي. ويمكن غسل الرأس لنظافة مثالية. إكتشف كلّ المميزات

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      أصبحت إزالة الشعر أسهل

      • للساقَين
      • آلة سلكية لإزالة الشعر
      • مسكة صحية
      مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام

      مسكة مريحة لسهولة في الاستخدام

      يتناسب الشكل المستدير تماماً مع يدك لمنحك إزالة شعر مريحة. هذا ويعتبر مظهره رائعاً أيضاً!

      أقراص إزالة الشعر الناعمة على البشرة تزيل الشعر من دون سحب الجلد

      أقراص إزالة الشعر الناعمة على البشرة تزيل الشعر من دون سحب الجلد

      تتمتع آلة إزالة الشعر هذه بأقراص ناعمة على البشرة لإزالة الشعر لغاية 0.5 مم من دون سحب الجلد.

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

      رأس لإزالة الشعر قابل للغسل لنظافة صحية أكبر وتنظيف أسهل

      تتمتع آلة إزالة الشعر برأس قابل للغسل. يمكن فصل الرأس وتنظيفه تحت مياه الصنبور للحصول على نظافة أكبر

      نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره

      نظام فعّال لإزالة الشعر من جذوره

      نظام فعال لإزالة الشعر يترك بشرتك ناعمة وخالية من الشعيرات لأسابيع

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        فرشاة التنظيف
        نعم

      • سهولة الاستعمال

        مقبض
        Ergo
        رأس لإزالة الشعر قابل للغسل
        نعم

      • الميزات

        إعدادات السرعة
        إعدادان

      • Performance

        أقراص إزالة الشعر
        أقراص لإزالة الشعر ناعمة على البشرة
        نظام إزالة الشعر
        نظام فعّال لإزالة الشعر

      • الطاقة

        فولتية
        13  فولت

      • الخدمة

        ضمان
        ضمان لمدة سنتين

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