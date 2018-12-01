HR1337/01
مزيد من الطاقة لمزيد من التنوع
يتميّز الخلاط المحمول باليد من Philips بقوة 700 واط وإعداد سرعة قصوى وخفاقة مزدوجة وملحقات جهاز تحضير الطعام لمساعدتك على تحضير الأطباق المنزلية المفضلة لديك مثل الحساء والصلصة والخلطات.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بفضل ميزة السرعة القصوى التي يتميز بها الخلاط المحمول باليد من Philips يمكنك تقطيع حتى أكثر المكونات صلابة.
بفضل ملحق جهاز تحضير الطعام سعة 1,5 لتر للخلاط المحمول باليد من Philips يمكنك فرم المكونات مثل الخضار والأعشاب واللحوم والأجبان وتقطيعها وتقشيرها.
بفضل ملحق الخلاط المزدوج للخلاط المحمول باليد من Philips يمكنك تحضير القشدة المخفوقة وبياض البض والمايونيز والمزيد غير ذلك.
مقبض بتصميم مريح وملمس ناعم مصمم لإمكانية الحمل بسهولة وأمان، ما يسمح بإمساك مقبض الخلاط اليدوي والتحكم به بكل سهولة أثناء الاستخدام.
يأتي الخلاط المحمول من Philips مزودًا بملحقات خلاط محمول قابلة للغسل في الجلاية، ما يسهّل عملية تنظيف منتجك.
مواصفات التصميم
الملحقات
المواصفات التقنية
المواصفات العامّة
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