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    Viva Collection خلاط محمول باليد

    HR1337/01

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    يتميّز الخلاط المحمول باليد من Philips بقوة 700 واط وإعداد سرعة قصوى وخفاقة مزدوجة وملحقات جهاز تحضير الطعام لمساعدتك على تحضير الأطباق المنزلية المفضلة لديك مثل الحساء والصلصة والخلطات.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Viva Collection خلاط محمول باليد

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    جهاز تحضير الطعام قوة 700 واط مع خلاط محمول باليد وخفاقة مزدوجة

    • مقبض معدني وقوة 700 واط
    • إعداد السرعة القصوى
    • ملحق جهاز تحضير الطعام
    • خلاط مزدوج ودورق
    زر السرعة القصوى للمكونات الأكثر صلابة

    زر السرعة القصوى للمكونات الأكثر صلابة

    بفضل ميزة السرعة القصوى التي يتميز بها الخلاط المحمول باليد من Philips يمكنك تقطيع حتى أكثر المكونات صلابة.

    جهاز تحضير الطعام لتقطيع لفرم الطعام على شكل شرائح وتقطيع كل المكونات

    جهاز تحضير الطعام لتقطيع لفرم الطعام على شكل شرائح وتقطيع كل المكونات

    بفضل ملحق جهاز تحضير الطعام سعة 1,5 لتر للخلاط المحمول باليد من Philips يمكنك فرم المكونات مثل الخضار والأعشاب واللحوم والأجبان وتقطيعها وتقشيرها.

    ملحق الخلاط المزدوج لتحضير القشدة المخفوقة والبيض والمزيد غير ذلك.

    ملحق الخلاط المزدوج لتحضير القشدة المخفوقة والبيض والمزيد غير ذلك.

    بفضل ملحق الخلاط المزدوج للخلاط المحمول باليد من Philips يمكنك تحضير القشدة المخفوقة وبياض البض والمايونيز والمزيد غير ذلك.

    مقبض بتصميم مريح لإمكانية الحمل بسهولة وأمان

    مقبض بتصميم مريح لإمكانية الحمل بسهولة وأمان

    مقبض بتصميم مريح وملمس ناعم مصمم لإمكانية الحمل بسهولة وأمان، ما يسمح بإمساك مقبض الخلاط اليدوي والتحكم به بكل سهولة أثناء الاستخدام.

    ملحقات قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف المنتج بسهولة

    ملحقات قابلة للغسل في غسالة الأطباق لتنظيف المنتج بسهولة

    يأتي الخلاط المحمول من Philips مزودًا بملحقات خلاط محمول قابلة للغسل في الجلاية، ما يسهّل عملية تنظيف منتجك.

    محرّك قوي بقوة 700 واط

    محرّك قوي بقوة 700 واط

    المواصفات التقنية

    • مواصفات التصميم

      مادة الغطاء
      بلاستيك ABS
      اللون (الألوان)
      أسود
      مادة الشفرة
      فولاذ مقاوم للصدأ
      مادة المقبض
      معدن

    • الملحقات

      دورق
      0,9 لتر
      ملحق جهاز تحضير الطعام
      1.5 لتر
      ملحق الخلاط المزدوج
      نعم

    • المواصفات التقنية

      الطاقة
      700  W
      الفولتية
      220-240  V
      طول سلك الطاقة
      1.0  m

    • المواصفات العامّة

      وظيفة السرعة القصوى
      نعم

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