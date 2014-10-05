الحصول على كمية تصل إلى 2.5 لترات من العصير مرةً واحدة

بفضل نظام استخلاص العصير المبتكر المزود بالمنخل المقلوب، تستخلص هذه العصارة كمية عصير أكبر بنسبة تصل إلى 10%*. وحسب نوع الفاكهة والخضار الذي يتم عصره، بات من الممكن تحضير ما يصل إلى 2.5 لتر من العصير في المرة الواحدة دون الحاجة إلى إفراغ حاوية بقايا الفاكهة والخضار.