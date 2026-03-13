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Avance Collection عصارة
تم إيقافه
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HR1871/71
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User Manual Philips Avance Collection Juicer
يمكن لعصارة Avance Collection من Philips استخراج العصير من الفاكهة والخضار حتى القطرة الأخيرة، وذلك بفضل المصفاة بالتصميم المقلوب. كذلك، لم يكن تنظيف العصارة يومًا بهذه السهولة مع تقنية QuickClean.
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