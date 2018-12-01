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  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام
  • عصير طازج وتحضير سهل للطعام

تم إيقافه

Daily Collectionخلاط

HR2113/05

عصير طازج وتحضير سهل للطعام

إن هذا الخلاط Daily Collection من Philips مزوّد بمحرّك 400 واط ودورق بسعة 1.5 ليتر وشفرة نجمية خماسية مسننة لتمكينك من الحصول على نتائج مثالية لدى تحضير شراب الفاكهة والطعام. وبالتالي، بات الخلط العسير سهلاً!

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مع محرك وشفرة فائقي القوة

عصير طازج وتحضير سهل للطعام

  • 400 واط

  • دورق بلاستيكي سعة 1,5 لتر

  • وأداتي فرم صغيرتين

  • شفرة مسننة نجمية خماسية الشكل

محرك قوي بقدرة 400 واط

محرك قوي بقدرة 400 واط

محرك قوي بقدرة 400 واط لخلط فعّال.

دورق بلاستيكي مقاوم للكسر

تفادَ حالات الكسر بفضل الدورق البلاستيكي المقوى هذا. يتميّز الدورق سعة 1,5 لترات بسعة تشغيلية تبلغ 1,25 لترًا.

شفرة نجمية خماسية مسننة للخلط والمزج بطريقة فعالة

شفرة نجمية خماسية مسننة للخلط والمزج بطريقة فعالة

ستتمكّن الشفرة المصممة حديثًا من خلط وقطع المكونات بطريقة فعالة وتحضير شراب الفاكهة المثالي لك ولعائلتك.

المواصفات التقنية

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