عصير طازج وتحضير سهل للطعام

إن هذا الخلاط Daily Collection من Philips مزوّد بمحرّك 400 واط ودورق بسعة 1.5 ليتر وشفرة نجمية خماسية مسننة لتمكينك من الحصول على نتائج مثالية لدى تحضير شراب الفاكهة والطعام. وبالتالي، بات الخلط العسير سهلاً!