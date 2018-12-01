HR3556/00
استمتع بمشروبات الفاكهة الصحية، حتى أثناء التنقل
يأتي خلاط Philips مزوّدًا بتقنية ProBlend 6، لخلط ناعم ولسحق الثلج. وبفضل إمكانية الخلط الأنعم، يمكنك الاستمتاع بمشروبات صحية أكثر تزوّدك بالعناصر الغذائية من الفاكهة والخضار لليوم كله.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يتميز الدورق الكبير سعة لترين بسعة تشغيلية تبلغ 1,5 لترات لخلط مشروبات الفاكهة اللذيذة ومشاركتها مع كل أفراد العائلة أو الاحتفاظ بها لوقت لاحق.
يمكن تنظيف كل قطع خلاط Philips في الجلاية بأمان.
يمكنك الاستمتاع بضمان عالمي لمدة سنتين على أجهزة الخلط، وهو ضمان جودة منتجاتنا وتشغيلها اللذين يدومان طويلاً.
لقد طوّرنا تقنية Problend 6 لعملية خلط ومزج فعالة، للتأكد من خلط كل المكونات بطريقة ناعمة جدًا.
مع قوة تبلغ 900 واط، يُعتبر محرّك الخلاط قويًا بما يكفي لخلط المكونات المفضّلة لديك بشكل ناعم جدًا وبفعاليّة.
من الخلط اللطيف للفاكهة الناعمة، إلى دفقات قوة لخلط الفاكهة والخضار الأكثر قساوة. فالأمر يعود إليك مع خيارات السرعة التي يمكنك التحكم بها يدويًا.
تم تصميم مفتاح التحكم بشكل يمنع الانزلاق، لتتمكن من التحكم بسرعة الخلاط بسهولة.
يمكنك خلط المزائج لتصبح ناعمة بالكامل من خلال استخدام عناصر التحكم بالنبض يدويًا. فسيتم خفض مستوى كل الأجزاء والقطع باتجاه الشفرات لجولة جديدة من الخلط الناعم.
أصبح من السهل رؤية كمية السائل داخل الوعاء ودورق الخلاط بفضل علامات واضحة سهلة القراءة.
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