ثلاثة إعدادات قوة لتجربة تنظيف لطيفة

مع ثلاثة إعدادات قوة قابلة للتخصيص (منخفض ومتوسط ومرتفع) يمكنك تحديد مستوى القوة المناسبة للتأكد من أن التنظيف على طول خط اللثة باستخدام فرشاة عملية مريحة. بعد مرور 1,5 ثانية على بدء عملية التنظيف باستخدام فرشاة، يتعين عليك الضغط مرتين على الزر لتغيير الوضع: مرة واحدة لإيقاف تشغيل الفرشاة ومرتين لتغيير الوضع.