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تم إيقافه
JC302/50
حافظ على آلة الحلاقة بحالة جديدة
تمنحك خرطوشة التنظيف لنظام SmartClean طريقة مناسبة لتنظيف آلة الحلاقة وتزييتها واستعادة رونقها للتمتع بشعور الحلاقة بآلة جديدة كل يوم
2 قمع وصمام
تنظيف
تزييت
انتعاش
ينظف نظام الفلتر المزدوج الشعر والرغوة والجل. يمنع الفلتر المزدوج والفريد انسداد رؤوس الحلاقة بالشعر، للحفاظ على أداء آلة الحلاقة المثالي.
يقلل نظام التزييت النشط الاحتكاك والتلف على رؤوس الحلاقة والشفرات، للحفاظ على أداء آلة الحلاقة بحالة جديدة لمدة أطول.
يساعد كل من نظام DualFiltration ونظام التزييت النشط في الحفاظ على آلة الحلاقة أنظف بـ 10 مرات مقارنة باستخدام المياه فقط