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Power Alkaline

البطارية

LR20P2B/10
  • لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة
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    Power Alkaline البطارية

    LR20P2B/10

    لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة

    تتطلّب المنتجات الإلكترونية اليوم، مثل الألعاب الإلكترونية وأجهزة الصوت المحمولة، كمية من الطاقة أكثر من أي وقت مضى. فلا تبخل عليها واستمر في تشغيلها لفترة أطول مع بطاريات Power Alkaline من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Power Alkaline البطارية

    لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة

    تتطلّب المنتجات الإلكترونية اليوم، مثل الألعاب الإلكترونية وأجهزة الصوت المحمولة، كمية من الطاقة أكثر من أي وقت مضى. فلا تبخل عليها واستمر في تشغيلها لفترة أطول مع بطاريات Power Alkaline من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة

    تتطلّب المنتجات الإلكترونية اليوم، مثل الألعاب الإلكترونية وأجهزة الصوت المحمولة، كمية من الطاقة أكثر من أي وقت مضى. فلا تبخل عليها واستمر في تشغيلها لفترة أطول مع بطاريات Power Alkaline من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Power Alkaline البطارية

    لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة

    تتطلّب المنتجات الإلكترونية اليوم، مثل الألعاب الإلكترونية وأجهزة الصوت المحمولة، كمية من الطاقة أكثر من أي وقت مضى. فلا تبخل عليها واستمر في تشغيلها لفترة أطول مع بطاريات Power Alkaline من Philips. إكتشف كلّ المميزات

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      لللأجهزة المستهلك لكمية كبيرة من الطاقة

      • D
      • Power Alkaline

      تُعتبر التقنية القلوية مثالية للأجهزة المتطلبة لكمية كبيرة من الطاقة

      تضمن التقنية القلوية تشغيل الأجهزة المستهلكة لكمية كبيرة من الطاقة.

      تحتوي البطاريات القلوية Philips Alkaline على 0% من الكادميوم والزئبق والرصاص

      نضمن أن بطاريات Philips هذه خالية من المعادن الثقيلة الضارة مثل الكادميوم والزئبق والرصاص.

      إرشادات للمستخدم سهلة الفهم وغير لغوية

      توضح الرموز العامة غير اللغوية على العبوة كيفية استخدام البطارية والمكان الذي يجب تخزينها فيه.

      يشير النطاق الكامل إلى أن مجموعة من البطاريات تناسب كل الاحتياجات

      توفر Philips مجموعة كاملة تضم معظم أنواع البطاريات الشائعة الاستخدام (AA، و AAA، و C، و D، و9 فولت) في مجموعات تغليف متنوعة لتناسب احتياجاتك.

      تسهل الألوان التعرف على أحجام البطاريات

      لتسهيل التعرف على أحجام البطاريات الأكثر شيوعًا، نستخدم ترميز ألوان لأحجام البطاريات حسب معايير الصناعة.

      للحفاظ على الطاقة لمدة تصل إلى 10 سنوات

      تفقد جميع البطاريات طاقة أثناء عدم استخدامها. ونحن نضمن أن هذه البطارية ستحتفظ بنسبة 80% من طاقتها الأولية على الأقل قبل بدء استخدامها.

      تبقى البطارية صالحة للاستخدام لمدة تصل إلى 10 سنوات

      تفقد جميع البطاريات طاقة أثناء عدم استخدامها. ونحن نضمن أن هذه البطارية ستحتفظ بنسبة 80% من طاقتها الأولية على الأقل قبل بدء استخدامها.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        نوع البطارية
        قلوية بحجم D / LR20
        فولتية البطارية
        1.5  فولت

      • مواصفات صديقة للبيئة

        التركيب الكيميائي
        بطارية قلويّة
        معادن ثقيلة
        • خالية من الكادميوم
        • خالية من الزئبق
        • خالية من الرصاص
        مواد التغليف
        • الكرتون
        • بولي إيثيلين تيرفثالات
        نوع العلبة
        تغليف بلاستيكي من بولي إيثيلين تيرفثالات

      • المواصفات التقنية

        مدة التخزين
        10 سنوات
        قابلة للتبديل مع
        D و LR20 و AM1 و 13A و MN1300

      • أبعاد المنتج

        العرض
        6.6  سم
        الارتفاع
        6.15  سم
        العمق
        3.3  سم
        الوزن
        0.276  كلغ

      • أبعاد العلبة

        الارتفاع
        12  سم
        العرض
        8.3  سم
        العمق
        3.5  سم
        الوزن الصافي
        0.276  كلغ
        الوزن الإجمالي
        0,282  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.006  كلغ
        EAN
        1 55001 12581 87
        عدد المنتجات المضمّنة
        2
        نوع العلبة
        تغليف بلاستيكي
        طريقة العرض على الرف
        تعليق

      • الكرتون الخارجي

        الطول
        32,1  سم
        العرض
        19.3  سم
        الارتفاع
        13,9  سم
        الوزن الصافي
        6.624  كلغ
        الوزن الإجمالي
        7.6  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,976  كلغ
        EAN
        8 55002 12581 87
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24

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