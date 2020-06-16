المنتجاتالدعم
en/ar

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • سرعة وقوة
  • سرعة وقوة
  • سرعة وقوة
  • سرعة وقوة
  • سرعة وقوة
  • سرعة وقوة
  • سرعة وقوة
  • سرعة وقوة
  • سرعة وقوة
  • سرعة وقوة
  • سرعة وقوة
  • سرعة وقوة
  • سرعة وقوة
  • سرعة وقوة
  • سرعة وقوة
  • سرعة وقوة

تم إيقافه

PerfectCare 7000 Seriesمكواة مولدة للبخار

PSG7028/36

1 جائزة

سرعة وقوة

تم تصميم سلسلة PerfectCare 7000 Series لتزويدك بالراحة والملاءمة. فهي سهلة الحمل مع خزان مياه قابل للفك وبخار قوي لتحقيق نتائج رائع، بسرعة تامة. نضمن لك عدم حرق أي نوع من الملابس القابلة للكيّ، بفضل تقنية OptimalTEMP.

عرض جميع المزايا

مع خزان مياه كبير قابل للفك

سرعة وقوة

  • ضغط يبلغ 7,5 بارات كحد أقصى

  • تعزيز بخار يصل إلى 500 غ

  • خزان مياه قابل للفك سعة 1,8 لترات

  • قفل للحمل الآمن

إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

إيقاف تشغيل تلقائي عند ترك المكواة من دون مراقبة

تقوم وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي بإيقاف المكواة المولّدة للبخار في حال عدم استخدامها لبضع دقائق. يوفر ذلك استهلاك الطاقة ويمنحك راحة البال.

قفل التثبيت لنقل المكواة بسهولة وأمان

قفل التثبيت لنقل المكواة بسهولة وأمان

يمكنك تثبيت المكواة بشكل آمن فوق القاعدة لحملها بسهولة في أرجاء المنزل وللحدّ من خطر لمس قاعدة المكواة الساخنة عن طريق الخطأ.

نظام سهل وفعّال لإزالة الترسبات، لأداء يدوم طويلاً

نظام سهل وفعّال لإزالة الترسبات، لأداء يدوم طويلاً

تضمن إزالة الترسبات الكلسية بانتظام حماية المكواة وإطالة فترة استخدامها، كما تضمن الحصول على أفضل أداء للبخار. يقوم نظام Easy De-Calc الحصري الذي نقدّمه بجمع الترسبات الكلسية باستمرار مع مؤشر ضوئي ليعلمك عند الحاجة إلى إفراغ المكواة. وما عليك سوى إزالة المقبس والسماح للمياه وجسيمات الكلس بالتدفق إلى الخارج.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح

الجوائز

  • Award image VRS_PBTAWARD66
إخلاء المسؤولية

  1. معدلات توفير استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30% بالاستناد إلى المعيار IEC 603311 مقارنة بجهاز FastCare Compact على درجة الحرارة القصوى