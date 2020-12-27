تمتع بجهازك لفترة أطول

بطاريات مثالية لكل أجهزتك الرقمية. لا تحتاج بطاريات AAA accus العالية السعة هذه إلى التفريغ قبل إعادة شحنها؛ فما عليك سوى ملئها من جديد كلما احتجت إلى ذلك. والأهم هو أنك تستطيع إعادة شحنها لما يصل إلى خمسمئة مرة.