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Rechargeablesالبطارية

R03B4RTU10/59

تمتع بجهازك لفترة أطول

بطاريات مثالية لكل أجهزتك الرقمية. لا تحتاج بطاريات AAA accus العالية السعة هذه إلى التفريغ قبل إعادة شحنها؛ فما عليك سوى ملئها من جديد كلما احتجت إلى ذلك. والأهم هو أنك تستطيع إعادة شحنها لما يصل إلى خمسمئة مرة.

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تمتع بجهازك لفترة أطول

  • AAA‏، 1000 مللي أمبير في الساعة

  • هيدريد معدن النيكل

تمتع بالقدرة الكاملة لمرات ومرات

يمكن إعادة تزويد بطارية هيدريد معدن النيكل بالطاقة كليًا لما يصل إلى 1000 مرة بدون الحاجة إلى تفريغها قبل الشحن. ويسمح لك هذا الأمر باستخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن بشكل أفضل وأسهل.

قدرة مذهلة على تشغيل أجهزتك الرقمية

طاقة تبلغ 1000 مللي أمبير في الساعة للحفاظ على تشغيل الكاميرا الرقمية وغيرها من الأجهزة المستهلكة لكمية كبيرة من الطاقة لوقت أطول.

تقنية هيدريد معدن النيكل لإعادة الشحن لعدة مرات

تسمح لك تقنية هيدريد معدن النيكل بإعادة شحن البطاريات مرات عدة وتجعل استبدال البطاريات المختزنة أمرًا غير ضروري إذا صح القول.

المواصفات التقنية