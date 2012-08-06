ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
RQ111/50
تألّق بمظهرك
تكمّل أداة تسريح اللحية التي تعمل بالضغط آلة SensoTouch أو آلة الحلاقة arcitec من Philips لتمكّنك من الحصول على المظهر الذي تريده.
ملحق SmartClick
5 إعدادات طول
يسمح لك مشط الللحية والشاربَين بالحفاظ على طول شعيرات اللحية إلى 5 مم.
قم بتحويل آلة الحلاقة إلى أداة تشذيب عن طريق تنفيذ خطوتَين. 1. افصل رأس الحلاقة عن آلة الحلاقة؛ 2. قم بتركيب مسرّح اللحية.
قم بكل بساطة بإزالة المشط لاستخدام أداة التشذيب الدقيقة مع إعداد للشعيرات القصيرة بطول 0.5 مم