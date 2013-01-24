تحرر من الأسلاك، واستمتع بصوت قوي
تم تصميم سماعات الأذن MyJam FreshTones بتقنية Bluetooth من Philips لتحررك من الأسلاك أثناء التنقل، وهي تتميّز بمشغّلات حجم 14,2 مم لجهير قوي وملاءمة مثالية حول بنية الأذن. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحرر من الأسلاك، واستمتع بصوت قوي
تم تصميم سماعات الأذن MyJam FreshTones بتقنية Bluetooth من Philips لتحررك من الأسلاك أثناء التنقل، وهي تتميّز بمشغّلات حجم 14,2 مم لجهير قوي وملاءمة مثالية حول بنية الأذن. إكتشف كلّ المميزات
تحرر من الأسلاك، واستمتع بصوت قوي
تم تصميم سماعات الأذن MyJam FreshTones بتقنية Bluetooth من Philips لتحررك من الأسلاك أثناء التنقل، وهي تتميّز بمشغّلات حجم 14,2 مم لجهير قوي وملاءمة مثالية حول بنية الأذن. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحرر من الأسلاك، واستمتع بصوت قوي
تم تصميم سماعات الأذن MyJam FreshTones بتقنية Bluetooth من Philips لتحررك من الأسلاك أثناء التنقل، وهي تتميّز بمشغّلات حجم 14,2 مم لجهير قوي وملاءمة مثالية حول بنية الأذن. إكتشف كلّ المميزات
مشغّلات مكبرات صوت حجم 14,2 مم عالية الجودة مع تصميم يحتوي على فتحة للجهير على سماعات الأذن، لجهير غني.
قم بإقران جهازك الذكي مع سماعات الرأس الخاصة بك باستخدام تقنية Bluetooth واستمتع بحرية الاستماع إلى الموسيقى والمكالمات الهاتفية الواضحة جدًا، بدون الحاجة إلى كبلات.
استمتع بحرية الاستماع إلى الموسيقى وإجراء المكالمات الهاتفية، من دون الحاجة إلى كبل. قم بتغيير المقاطع الموسيقية والتحكّم بمستوى الصوت الرّد على المكالمات بواسطة جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام.
تصميم يستند إلى بنية الأذن، لتوفير ملاءمة مريحة للجميع.
تتم حماية الاتصال من الضرر بسبب الالتواء المتكرر باستخدام وحدة تحرير الكبلات المطاطية وبمقبض مرن بين سماعات الرأس والكبل، ما يسمح بإطالة فترة استخدامه.
يضمن الكبل المسطّح عدم تشابك السلك على الإطلاق.
التصميم
الصوت
إمكانية الاتصال
الراحة
الطاقة
الكرتون الخارجي
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج