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سمّاعات رأس لاسلكية عبر نظام hi-fi

SHC8535/10
  • حرية لاسلكية وصوت واضح حرية لاسلكية وصوت واضح حرية لاسلكية وصوت واضح
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    سمّاعات رأس لاسلكية عبر نظام hi-fi

    SHC8535/10

    حرية لاسلكية وصوت واضح

    استمتع بالموسيقى في منزلك بحرية مطلقة. مع إنتاج الصوت باستخدام نظام HiFi، تُعد سماعات رأس استيريو Philips SHC8535/10 النموذج الأمثل من حيث الملاءمة الشخصية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    سمّاعات رأس لاسلكية عبر نظام hi-fi

    حرية لاسلكية وصوت واضح

    استمتع بالموسيقى في منزلك بحرية مطلقة. مع إنتاج الصوت باستخدام نظام HiFi، تُعد سماعات رأس استيريو Philips SHC8535/10 النموذج الأمثل من حيث الملاءمة الشخصية. إكتشف كلّ المميزات

    حرية لاسلكية وصوت واضح

    استمتع بالموسيقى في منزلك بحرية مطلقة. مع إنتاج الصوت باستخدام نظام HiFi، تُعد سماعات رأس استيريو Philips SHC8535/10 النموذج الأمثل من حيث الملاءمة الشخصية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    سمّاعات رأس لاسلكية عبر نظام hi-fi

    حرية لاسلكية وصوت واضح

    استمتع بالموسيقى في منزلك بحرية مطلقة. مع إنتاج الصوت باستخدام نظام HiFi، تُعد سماعات رأس استيريو Philips SHC8535/10 النموذج الأمثل من حيث الملاءمة الشخصية. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل tv-headphones

      حرية لاسلكية وصوت واضح

      • جزء خلفي مغلق ووحدات تشغيل بقياس 40 مم
      • مثبتة فوق الأذن
      • بطانات أذن ناعمة

      ضبط بثلاث طرق لملاءمة وأداء جهير أفضل

      تمتّع بالملاءمة الأكثر راحة واختبر أفضل أداء جهير بفضل سماعات الأذن القابلة للضبط بثلاث طرق والتي تناسب أذنيك بشكل طبيعي.

      تغطي الأذن بأكملها لتحسين جودة الصوت

      لا تقوم سمّاعات الأذن ذات الحجم القياسي الخاصة بسمّاعات الرأس من Philips بتغطية الأذن بكاملها من أجل جودة صوت فضلى فحسب، بل تؤمن أداءً أعلى وأكبر للمشغّل.

      ينتج برنامج تشغيل السمّاعات بمقاس 40 ملم صوتًا خاليًا من التشويش

      تم تصنيع برنامج تشغيل السمّاعات بمقاس 40 ملم من مادة المايلار المركبة للحصول على درجة عالية من الحساسية والقوة بحيث تضمن إنتاج صوت خالٍ من التشويش.

      إرسال FM لاسلكي لحرية مطلقة في التنقل

      مع إرسال FM اللاسلكي ذات التردد العالي الذي يمكنه اختراق الجدران حتى، تستطيع الاستماع إلى موسيقاك أثناء تواجدك في غرفة أخرى.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        نوع المغناطيس
        النيوديميوم
        الحساسية
        100  ديسيبل
        قطر السماعة
        40  ملليمترًا
        نسبة الضوضاء
        > 68  ديسيبل
        فصل القنوات
        < 30  ديسيبل
        نطاق التردد
        10 - 21000  هرتز

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تردد الإشارة الدليلية
        19 كيلوهرتز
        النطاق الفعلي
        100  أمتار
        تضمين
        FM
        عدد القنوات
        3
        نطاق تردد الحامل
        863,5 - 864,5 ميجاهرتز

      • الراحة

        مؤشر شحن البطارية
        نعم
        إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي
        نعم
        فترة التشغيل
        +/- 15 ساعة
        مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        نعم

      • الطاقة

        سماعة رأس وحدة التزويد بالطاقة
        2,4 فولت تيار مستمر
        جهاز إرسال وحدة التزويد بالطاقة
        محوّل للتيار المتردد/المستمر 8 فولت/375 ميللي أمبير

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        3.72  كلغ
        الارتفاع
        32.5  سم
        الطول
        39  سم
        الوزن الصافي
        1.968  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        1.752  كلغ
        العرض
        26  سم
        GTIN
        ‎1 69 23410 71050 9
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3

      • أبعاد العلبة

        العمق
        12.2  سم
        الوزن الإجمالي
        1.032  كلغ
        الارتفاع
        32  سم
        الوزن الصافي
        0.656  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.376  كلغ
        العرض
        24  سم
        EAN
        69 23410 71050 2
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما

      • أبعاد المنتج

        العمق
        10  سم
        الارتفاع
        20  سم
        الوزن
        0.308  كلغ
        العرض
        19.5  سم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • محوّل SHC AC-DC
      • محوّل SHC 3.5-6.3
      • بطاريات
      • سلك الشحن
      • جهاز إرسال

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