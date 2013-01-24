أطرب حواسك. BASS+
أعِد الجهير القوي والصاخب إلى الموسيقى بفضل سماعات الرأس BASS+ من Philips. توفر سماعات الرأس هذه التي يتم وضعها على الأذن جهيرًا قويًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين، وهي مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أطرب حواسك. BASS+
أعِد الجهير القوي والصاخب إلى الموسيقى بفضل سماعات الرأس BASS+ من Philips. توفر سماعات الرأس هذه التي يتم وضعها على الأذن جهيرًا قويًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين، وهي مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات
أطرب حواسك. BASS+
أعِد الجهير القوي والصاخب إلى الموسيقى بفضل سماعات الرأس BASS+ من Philips. توفر سماعات الرأس هذه التي يتم وضعها على الأذن جهيرًا قويًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين، وهي مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أطرب حواسك. BASS+
أعِد الجهير القوي والصاخب إلى الموسيقى بفضل سماعات الرأس BASS+ من Philips. توفر سماعات الرأس هذه التي يتم وضعها على الأذن جهيرًا قويًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين، وهي مخصصة للأشخاص الذين يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات
مكبرات صوت مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم توفر جهيرًا قويًا صاخبًا
جهير قوي لترقية تجربة الاستماع الممتعة. لا تنخدع بتصميمها الأنيق، لأن فتحة الجهير المصممة بشكل خاص والمشغلات التي تم تعديلها خصيصًا تنتج ترددات منخفضة تؤمن لسماعات الرأس صوت Bass+ الفريد من نوعه والمميز. كذلك، يُستخدم مستوى صوتي منفصل لضمان أداء الجهير المتناسق والعالي في كل أغنية ومقطع.
يقدّم لك التصميم القابل للطي والصغير الحجم الفريد من نوعه أفضل تجربة أثناء تنقلك، إذ يمكنك طي السماعات بشكل مسطح أو بحجم صغير لكي يسهل عليك حملها وتخزينها.
بطانات أذن ناعمة ومسامية لجلسات استماع طويلة وراحة تامة
تحجب الصوتيات المغلقة الضوضاء المحيطية وتؤمن صوتًا أفضل.
تتميّز سماعات الرأس BASS+ المصممة للراحة المثالية بغطائَي أذنَين دوّارَين وعصبة رأس قابلة للضبط لضمان الملاءمة والراحة لجميع مستخدميها.
يسمح لك جهاز تحكم عن بعد سهل الاستخدام بتشغيل الأغاني والموسيقى أو إيقاف تشغيلها مؤقتًا والرد على المكالمات بمجرد كبسة زر.
الصوت
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أبعاد العلبة
التصميم
الكرتون الخارجي
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