زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد لـ 3 أجهزة مناسب للمملكة المتحدة، مفتاح فردي، مع مقبس BS، سلك طاقة طول 5 أمتار. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد لـ 3 أجهزة مناسب للمملكة المتحدة، مفتاح فردي، مع مقبس BS، سلك طاقة طول 5 أمتار. إكتشف كلّ المميزات
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد لـ 3 أجهزة مناسب للمملكة المتحدة، مفتاح فردي، مع مقبس BS، سلك طاقة طول 5 أمتار. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد لـ 3 أجهزة مناسب للمملكة المتحدة، مفتاح فردي، مع مقبس BS، سلك طاقة طول 5 أمتار. إكتشف كلّ المميزات
يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة
يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 5 م من مأخذ التيار المتردد.
مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن
أضواء LED لكل مقبس للإشارة إلى حالة التشغيل/إيقاف التشغيل.
أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الكرتون الداخلي
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