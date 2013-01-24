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مضاعف طاقة

SPN2933WB/56
  • زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
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    مضاعف طاقة

    SPN2933WB/56

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 3 أجهزة مع مفتاح فردي، سلك طول 3 أمتار. إكتشف كلّ المميزات

    مضاعف طاقة

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 3 أجهزة مع مفتاح فردي، سلك طول 3 أمتار. إكتشف كلّ المميزات

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 3 أجهزة مع مفتاح فردي، سلك طول 3 أمتار. إكتشف كلّ المميزات

    مضاعف طاقة

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 3 أجهزة مع مفتاح فردي، سلك طول 3 أمتار. إكتشف كلّ المميزات

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      زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

      زد عدد المقابس إلى 3

      • 3 مآخذ
      • مفتاح فردي
      • 3 م

      3 مآخذ مع حماية

      لحماية الأجهزة المتصلة في حال حدوث صواعق أو ارتفاع مفاجئ في شدة التيار المتردد.

      سلك طاقة بطول 3 م

      يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 3 م من مأخذ التيار المتردد.

      مفتاح طاقة فردي للتشغيل/إيقاف التشغيل

      يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة

      غالق الأمان التلقائي

      أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.

      مؤشرات وقاية من دون قلق

      تسمح لك أضواء LED بمعرفة ما إذا كان جهاز الحماية من الارتفاع المفاجئ في شدة التيار يعمل كما يجب.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد العلبة

        طريقة العرض على الرف
        أفقيًا
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        بطاقة
        EAN
        ‎48 95229 11640 5

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        2
        GTIN
        ‎1 48 95229 11640 2

      • الكرتون الداخلي

        GTIN
        ‎2 48 95229 11640 9
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        1

      • أبعاد المنتج

        طول السلك
        300  سم

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