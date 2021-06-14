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تم إيقافه
SPN2944WC/56
زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
مع مقبس امتداد أبيض لـ 4 أجهزة مناسبة للمملكة المتحدة ومفتاح فردي، ومقبس BS، وسلك بطول 5 أمتار، ومنفذَي شحن USB بقدرة 2,1 أمبير.
4 مآخذ
مفتاح فردي
5 م
منفذا شحن USB
تحويل مأخذ واحد إلى أربعة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.
يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 5 م من مأخذ التيار المتردد.
يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة