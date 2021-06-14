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مضاعف طاقة

SPN2944WC/56

زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

مع مقبس امتداد أبيض لـ 4 أجهزة مناسبة للمملكة المتحدة ومفتاح فردي، ومقبس BS، وسلك بطول 5 أمتار، ومنفذَي شحن USB بقدرة 2,1 أمبير.

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زد عدد المقابس إلى 4

زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

  • 4 مآخذ

  • مفتاح فردي

  • 5 م

  • منفذا شحن USB

4 مآخذ

تحويل مأخذ واحد إلى أربعة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.

سلك طاقة بطول 5 م

يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 5 م من مأخذ التيار المتردد.

مفتاح طاقة فردي للتشغيل/إيقاف التشغيل

يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة

المواصفات التقنية

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