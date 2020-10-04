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مضاعف طاقة

SPN2955WC/56
  • زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
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    مضاعف طاقة

    SPN2955WC/56

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 5 أجهزة مع مفتاح رئيسي للتشغيل/إيقاف التشغيل، وسلك طول 4 أمتار. إكتشف كلّ المميزات

    مضاعف طاقة

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 5 أجهزة مع مفتاح رئيسي للتشغيل/إيقاف التشغيل، وسلك طول 4 أمتار. إكتشف كلّ المميزات

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 5 أجهزة مع مفتاح رئيسي للتشغيل/إيقاف التشغيل، وسلك طول 4 أمتار. إكتشف كلّ المميزات

    مضاعف طاقة

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 5 أجهزة مع مفتاح رئيسي للتشغيل/إيقاف التشغيل، وسلك طول 4 أمتار. إكتشف كلّ المميزات

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      زد عدد المآخذ إلى 5

      • 5 مآخذ
      • مفتاح رئيسي
      • 4 م

      5 مآخذ

      تحويل مأخذ واحد إلى خمسة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.

      سلك طاقة بطول 4 م

      يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 4 م عن مأخذ التيار المتردد.

      مفتاح طاقة رئيسي للتشغيل/إيقاف التشغيل

      يتحكّم هذا المفتاح الرئيسي بكل مآخذ الطاقة على مقبس الامتداد.

      غالق الأمان التلقائي

      أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد العلبة

        طريقة العرض على الرف
        أفقيًا
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        بطاقة
        EAN
        ‎48 95229 11660 3

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        2
        GTIN
        ‎1 48 95229 11660 0

      • الكرتون الداخلي

        GTIN
        ‎2 48 95229 11660 7
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        1

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