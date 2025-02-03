اصغِ بإمعان. انطلق.

انطلق مع سماعات الأذن ذات التصميم المفتوح على الأذن اللاسلكية بالكامل التي تناسبك دائمًا بشكل مثالي! خطاف ناعم ومريح يبقي هذه السماعات في مكانها بغض النظر عن كيفية تحركك، أضف إلى أن تصميم الأذن المفتوحة يعني أنك ستسمع ما يدور من حولك بالإضافة إلى الموسيقى.