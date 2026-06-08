ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
TAE1000BK/00
اشعر بالإيقاع واستمتع بالملاءمة
قم بتوصيلها بأي جهاز عبر مقبس الاستريو العالمي مقاس 3.5 mm، إذ توفر سماعات الأذن هذه ثباتًا مريحًا وآمنًا لصوت غامر يرافقك أينما ذهبت.
سماعات أذن مريحة
وحدة تحكم مدمجة بالسلك
قابس ستيريو مقاس 3.5 mm
جهير غني وصوت نقي
تصميم مدمج لارتداء مريح، واستمتاع بالاستماع براحة طوال اليوم.
ما متعة الحياة أثناء التنقل من دون مقاطعك المفضلة؟ توفر سماعات الأذن هذه جهيراً غنياً بفضل مشغلات قوية مقاس 14.2 mm. استمتع بتجربة استماع مريحة بفضل تصميمها داخل الأذن الذي يلائمك تماماً.
تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقي المكالمات، لتبقى دائماً على اتصال أينما كنت.