ميكروفون مدمج. انتقل من قائمة التشغيل إلى المكالمة في لحظة

تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقي المكالمات، لتبقى دائماً على اتصال أينما كنت.