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  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة
  • انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة

سماعات رأس مثبتة في الأذن مزوّدة بميكروفون

TAE2000WT/97

انغمس في الإيقاع واستمتع بالراحة

ارتدِ سماعات الأذن السلكية هذه واستمتع بملاءمة أخف وأكثر راحة وجودة صوت فائقة. كذلك، تأتي سماعات الأذن مزودة بموصل USB-C ما يجعلها تتوافق مع مختلف الأجهزة.

عرض جميع المزايا

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  • سماعات أذن مريحة

  • إمكانية تحكم مضمنة في السلك

  • موصل USB-C

  • جهير غني مع صوت واضح

تصميم مريح للارتداء طوال اليوم

تصميم مدمج لارتداء مريح، واستمتاع بالاستماع براحة طوال اليوم.

جهير غني وصوت نقي مهما كان ما تستمع إليه

ما متعة الحياة أثناء التنقل من دون مقاطعك المفضلة؟ توفر سماعات الأذن هذه جهيراً غنياً بفضل مشغلات قوية مقاس 14.2 mm. استمتع بتجربة استماع مريحة بفضل تصميمها داخل الأذن الذي يلائمك تماماً.

ميكروفون مدمج. انتقل من قائمة التشغيل إلى المكالمة في لحظة

تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقي المكالمات، لتبقى دائماً على اتصال أينما كنت.

المواصفات التقنية

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